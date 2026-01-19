Quantcast
«Έφυγε» από τη ζωή ο διάσημος σχεδιαστής μόδας Βαλεντίνο - Real.gr
real player

«Έφυγε» από τη ζωή ο διάσημος σχεδιαστής μόδας Βαλεντίνο

19:04, 19/01/2026
«Έφυγε» από τη ζωή ο διάσημος σχεδιαστής μόδας Βαλεντίνο

Britain Time of Their Lives Premiere

Πέθανε ο Ιταλός διάσημος σχεδιαστής μόδας Βαλεντίνο, ανέφερε σήμερα η εφημερίδα La Repubblica.

Περισσότερα σε λίγο…

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ REAL.GR

Copyright ©2024 RealNews All Rights Reserved