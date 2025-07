Έφυγε από τη ζωή ο βραβευμένος με Όσκαρ στιχουργός, Άλαν Μπέργκμαν - Real.gr

Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 99 ετών ο βραβευμένος με Όσκαρ, Grammy και Emmy τραγουδοποιός, Άλαν Μπέργκμαν, ο οποίος συνεργάστηκε στη συγγραφή στίχων με τη σύζυγό του Μέριλιν για πάνω από έξι δεκαετίες και δημιούργησε τις επιτυχίες «The Windmills of Your Mind», «The Way We Were» και «In the Heat of the Night».

Ο βραβευμένος στιχουργός πέθανε την Πέμπτη το βράδυ στο σπίτι του στο Λος Άντζελες.

Η Μέριλιν Μπέργκμαν, η οποία πέθανε τον Ιανουάριο του 2022, ήταν η πρώτη γυναίκα πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου της Αμερικανικής Εταιρείας Συνθετών, Στιχουργών και Εκδοτών (ASCAP). Ο Άλαν Μπέργκμαν συνέχισε να αγωνίζεται ακόμα και μετά τον θάνατό της γράφοντας στίχους για τραγούδια.

Οι Μπέργκμαν, οι οποίοι έγραψαν εκατοντάδες τραγούδια, κυρίως για ταινίες και την τηλεόραση, γεφύρωσαν την παραδοσιακή εποχή του Great American Songbook με την ποπ των δεκαετιών ’60, ’70 και ’80.

Πηγή: Variety