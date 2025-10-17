Πέθανε σε ηλικία 74 ετών ο πρώτος κιθαριστάς των Kiss, Ace Frehley - Real.gr

Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 74 ετών ο Ace Frehley, πρώτος κιθαρίστας και συνιδρυτής του θρυλικού συγκροτήματος Kiss.

Ο Frehley γνωστός για το εντυπωσιακό του μακιγιάζ και την κιθάρα που έβγαζε καπνούς επί σκηνής, άφησε το στίγμα του στην ιστορία της glam rock μουσικής.

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπό του, ο Frehley άφησε την τελευταία του πνοή ήρεμα, περιστοιχισμένος από την οικογένειά του στο Μόρρισταουν, έπειτα από πρόσφατη πτώση.

Η οικογένειά του δήλωσε «απόλυτα συντετριμμένη και με ραγισμένες καρδιές», προσθέτοντας πως θα κρατήσουν ζωντανές τις αναμνήσεις από το γέλιο του και θα τιμήσουν τη γενναιοδωρία που έδειχνε στους γύρω του.

Οι Kiss έγιναν διάσημοι για τις εντυπωσιακές σκηνικές τους παραγωγές, γεμάτες πυροτεχνήματα, καπνούς και εκρήξεις ψεύτικου αίματος, ενώ οι ίδιοι εμφανίζονταν με μακιγιάζ σε άσπρο-μαύρο, πλατφόρμες και περούκες. Ανάμεσα στις μεγαλύτερες επιτυχίες τους συγκαταλέγονται τα «Rock and Roll All Nite» και «Detroit Rock City».

Ο Ace Frehley και τα υπόλοιπα μέλη των Kiss εντάχθηκαν στο Rock and Roll Hall of Fame το 2014.

Πηγή: Associated Press