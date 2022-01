Εφυγε από τη ζωή ο Αμερικανός τραγουδοποιός Τζον Λιντ

Ο βετεράνος Αμερικανός τραγουδοποιός Τζον Λιντ πέθανε το περασμένο Σάββατο σε ηλικία 73 ετών μετά από διετή μάχη με τον καρκίνο.

Ο δικηγόρος του Τζον Λιντ, Τζέρεμι Ρόζεν, επιβεβαίωσε το θάνατο του τραγουδοποιού στο Variety. Σε ανακοίνωση της η Αμερικανική Εταιρεία Συνθετών, Συγγραφέων και Εκδοτών (ASCAP) χαρακτήρισε τον Λιντ «έναν σπουδαίο τραγουδοποιό και μια όμορφη ψυχή».«Αφήνει κληρονομιά εμβληματικά τραγούδια τόσο ως τραγουδοποιός όσο και ως εκτελεστικό στέλεχος δισκογραφικών που ανακάλυπτε ταλέντα» αναφέρεται στην ανακοίνωση.

«Η οικογένεια της ASCAP θρηνεί για την απώλειά του, αλλά το χιούμορ του, η μουσική του και το γενναιόδωρο πνεύμα του ζουν στις καρδιές μας».

Οι πιο γνωστές συνθέσεις του Τζον Λιντ είναι η επιτυχία των Earth Wind & Fire του 1979 «Boogie Wonderland» και το «Crazy For You» της Μαντόνα το 1985. Για δεκαετίες στη μουσική βιομηχανία, ο Λιντ συνεργάστηκε επίσης με καλλιτέχνες όπως οι Cher, The Temptations και Cheap Trick.

Ενώ ήταν ακόμη έφηβος, ο γεννημένος στο Μπρούκλιν Τζον Λιντ ξεκίνησε ως τραγουδιστής της folk και ενώ σπούδαζε στο Mannes College of Music της Νέας Υόρκης, σχημάτισε το συγκρότημα Fifth Avenue Band με μάνατζερ τον Μπομπ Καβάλο και υπέγραψε συμβόλαιο με τη Warner Reprise το 1969 . Στη συνέχεια συμμετείχε σε συγκροτήματα που υπέγραψαν με τις A&M και Capitol, αλλά αποφάσισε να ασχοληθεί με τη σύνθεση τραγουδιών.

Στις αρχές της δεκαετίας του '90, συνεργάστηκε με την πρώην Μις Αμερική, Βανέσα Γουίλιαμς, στο σινγκλ της του 1992 «Save The Best For Last». Το τραγούδι έφθασε στο νούμερο 1 στο Billboard Hot 100 chart εκείνη τη χρονιά και αργότερα χάρισε στον Λιντ υποψηφιότητα για Grammy στην κατηγορία Τραγούδι της Χρονιάς.

Η συμβολή του ήταν καθοριστική στη δισκογραφική επιτυχία και την άνοδο στα charts των Μάιλι Σάιρους, Ντέμι Λοβάτο, Σελίνα Γκόμεζ και the Jonas Brothers.