Εφυγε από τη ζωή ο παραγωγός του Χόλιγουντ Ρόμπερτ Έβανς

Ο Ρόμπερτ Έβανς, ο παραγωγός του Χόλιγουντ, που απέδειξε ότι είναι ένας χαρακτήρας αξέχαστος, όπως εκείνοι στις κλασικές ταινίες που είχε επιβλέψει ως επικεφαλής παραγωγής για την Paramount Pictures, πέθανε σε ηλικία 89 ετών.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Αν και το έργο του ήταν πιο παραγωγικό κυρίως τη δεκαετία του '70, (The Godfather, Chinatown, The Greate Gatsby) η περσόνα του Έβανς τον καθιέρωσε στις τάξεις των παραγωγών του Χόλιγουντ.

Η χαρακτηριστική εικόνα του ενισχύθηκε από τους επτά γάμους του (μεταξύ άλλων με τις ηθοποιούς, Άλι ΜακΓκρόου και Κάθριν Όξενμπεργκ), την περίφημη μάχη του με την εξάρτηση από την κοκαΐνη και την αυτοβιογραφία του “ The Kid Stays in the Picture”, που οδήγησε σε ένα audiobook με δική του ανάγνωση, το οποίο απέκτησε καλτ διαστάσεις και το 2002 έγινε ντοκιμαντέρ.

Η ιστορία λέει ότι ενώ ήταν διακοπές στο Λος Άντζελες, ο γεννημένος στη Νέα Υόρκη Έβανς, που εργαζόταν ως πωλητής στον χώρο της μόδας, εντοπίστηκε να χαλαρώνει σε πισίνα από την ηθοποιό, Νόρμα Σίρερ που σκέφτηκε ότι θα ήταν τέλειος για να υποδυθεί τον εκλιπόντα σύζυγό της, τον θρυλικό παραγωγό, Ίρβινγκ Θάλμπεργκ στην ταινία "Ο άνθρωπος με τα χίλια πρόσωπα " του 1957.

Μετά από μερικούς ρόλους, ο Έβανς αποφάσισε ότι θα ήταν πιο κατάλληλος ως πραγματικός παραγωγός κινηματογραφικών ταινιών σε αντίθεση με το να υποδύεται έναν στην οθόνη. Επέστρεψε πίσω στη βιομηχανία της μόδας, αλλά επανεμφανίστηκε στο Χόλιγουντ, όταν αγόρασε τα δικαιώματα για μεταφορά στη μεγάλη οθόνη του μυθιστορήματος “ The Detective”.