Εφυγε από τη ζωή ο θρύλος της ροκ Meat Loaf

Ο αμερικανός σταρ της ροκ Meat Loaf, διάσημος για το «Bat Out of Hell», ένα από τα άλμπουμ με τις μεγαλύτερες πωλήσεις όλων των εποχών, πέθανε σε ηλικία 74 ετών, σύμφωνα με δήλωση που αναρτήθηκε σήμερα στο λογαριασμό του στο Facebook.

«Με ραγισμένη καρδιά ανακοινώνουμε ότι ο ασύγκριτος Meat Loaf έφυγε απόψε, έχοντας δίπλα του τη γυναίκα του Ντέμπορα», σύμφωνα με to μήνυμα που αναρτήθηκε στο Facebook. «Οι κόρες του, η Περλ και η Αμάντα, και οι στενοί φίλοι του βρίσκονταν μαζί του αυτές τις τελευταίες 24 ώρες».

Στο μήνυμα αυτό δεν διευκρινίζεται η ακριβής αιτία θανάτου του.

Τραγουδιστής και ηθοποιός, κατά κόσμον Michael Lee Aday, ο Μιτ Λοφ είχε μια καριέρα που απλώνεται σε έξι δεκαετίες και πούλησε περισσότερα από 100 εκατ. άλμπουμ σε όλο τον κόσμο.

Καθιερώθηκε στα χρόνια του 1970 για το φωνητικό και σκηνικό του ταλέντο και γνώρισε την παγκόσμια επιτυχία το 1977 με το άλμπουμ του «Bat Out of Hell» (πούλησε περισσότερα από 43 εκατομμύρια αντίτυπα).

Έδωσε νέα πνοή στην καριέρα του το 1993 με την επιτυχία «I'd Do Anything for Love (But I Won't Do That)», με το οποίο είχε κερδίσει ένα βραβείο Grammy, το αντίστοιχο των Όσκαρ για την αμερικανική μουσική βιομηχανία.

Ο Meat Loaf γεννήθηκε το 1947 στο Ντάλας του Τέξας και στα χρόνια του 1970 είχε συμμετάσχει στα μιούζικαλ του Μπρόντγουεϊ «Hair» και «The Rocky Horror Show». Το 1999 συμμετείχε επίσης στην ταινία «Fight Club» του Ντέιβιντ Φίντσερ. Εμφανίσθηκε επίσης ως σοφέρ των Spice Girls στην κωμωδία «Spice World, The Movie».

Ήταν από τους πολύ λίγους αμερικανούς τραγουδιστές πρώτης γραμμής, εκτός της χώρας, που υποστήριζε ενεργά το Ρεπουμπλικανικό κόμμα, όπως έκανε στη διάρκεια της προεδρικής εκστρατείας του 2012, όταν είχε καλέσει τους Αμερικανούς να ψηφίσουν τον Μιτ Ρόμνεϊ και όχι τον Μπαράκ Ομπάμα, που έμελλε να κερδίσει τις εκλογές αυτές.

Το 2016, όταν είχε κυκλοφορήσει το τελευταίο άλμπουμ του με τίτλο «Braver Then We Are», είχε επίσης διαβεβαιώσει μέσω του Facebook πως το έργο αυτό ήταν «πολιτικά μη ορθό και απερίφραστο (απεχθάνομαι την πολιτική ορθότητα)».

Ο Μιτ Λοφ είχε αντιμετωπίσει μερικά προβλήματα υγείας, κυρίως στις φωνητικές χορδές. Το 2015, ο μουσικός είχε ξαναρχίσει τις συναυλίες, έπειτα από διακοπή δύο ετών, βάζοντας τέλος σε φήμες για μουσική συνταξιοδότησή του.

Το 2016 είχε αισθανθεί αδιαθεσία επί σκηνής στον Καναδά. Σε προηγούμενα επεισόδια, είχε λιποθυμήσει επί σκηνής το 2003 στο Λονδίνο και το 2011 στο Πίτσμπουργκ.