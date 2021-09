Εφυγε από τη ζωή ο Willie Garson του «Sex and the City»

Ο Willie Garson, ο ηθοποιός που ενσάρκωσε τον Stanford Blatch, τον κολλητό φίλο της Carrie Bradshaw στην τηλεοπτική σειρά “Sex and the City”, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 57 ετών.

Τα θλιβερά νέα γνωστοποίησε ο γιος του ηθοποιού. “Σε αγαπώ τόσο μπαμπά. Αναπαύσου εν ειρήνη. Είμαι τόσο χαρούμενος που είχες την ευκαιρία να μοιραστείς όλες τις περιπέτειές σου μαζί μου και ήσουν ικανός να καταφέρεις τόσα πολλά πράγματα” έγραψε σε ανάρτηση στο instagram, ο Nathen Garson.

“Είμαι τόσο περήφανος για εσένα” πρόσθεσε.

“Ήσουν πάντα ο πιο σκληρός και ο πιο αστείος και το πιο ξεκαρδιστικό άτομο που γνώρισα στη ζωή μου” σημείωσε ο γιος του Willie Garson.

Ο ρόλος του Willie Garson στο Sex and the City

Ο Willie Garson έπαιξε στη σειρά, που αγαπήθηκε σε όλον τον πλανήτη, τον Blatch, έναν ατζέντη ταλέντων. Ήταν ο αγαπημένος φίλος της Σάρα Τζέσικα Πάρκερ για έξι σεζόν. Φυσικά, ήταν η επιτομή του στιλ και έδινε συμβουλές στην πάντα καλοντυμένη Κάρι. Μετά το τέλος της σειράς, συμμετείχε και στις ταινίες “Sex and the City” και “Sex and the City 2”. Όπως είχε γίνει γνωστό έκανε γυρίσματα για τη σειρά του HBO Max, “And Just Like That.”