Εφυγε από τη ζωή σε ηλικία 54 ετών η κόρη του Ελβις Πρίσλει, Λίζα Μαρί

Μόλις την Τρίτη βρισκόταν μαζί με τη μητέρα της στις Χρυσές Σφαίρες, όπου ο ηθοποιός Όστιν Μπάτλερ βραβεύτηκε για τον ρόλο του στη βιογραφική ταινία «Έλβις». Ο κ. Μπάτλερ αφιέρωσε μερικά λόγια στις δυο γυναίκες: «σας ευχαριστώ που μού ανοίξατε τις καρδιές σας, τις αναμνήσεις σας, το σπίτι σας. Λίζα Μαρί και Πρίσιλα, σας αγαπάω για πάντα», είπε.

#UPDATE: Priscilla just arrived to the hospital to be by Lisa Marie's side. https://t.co/6K4Gy7eWXZ