Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 71 ετών η ηθοποιός Κίρστι Άλεϊ

«Όσο εμβληματική ήταν στην οθόνη, ήταν μια ακόμα πιο καταπληκτική μητέρα και γιαγιά», προσθέτουν στην ανακοίνωση.

Την Κίρστι Άλεϊ αποχαιρέτησε μέσω Instagram και ο συμπρωταγωνίστής της στην ταινία «Κοίτα ποιος μιλάει», Τζον Τραβόλτα. «Η Κίρστι ήταν μια από τις πιο ιδιαίτερες σχέσεις που είχα ποτέ. Σε αγαπάω Κίρστι. Ξέρω ότι θα ξαναδούμε ο ένας τον άλλον» έγραψε ο γνωστός ηθοποιός.

Η Άλεϊ ήταν γνωστή για τον ρόλο της ως Ρεμπέκα στην κωμική σειρά του NBC «Cheers», στην οποία πρωταγωνίστησε από το 1987 έως το 1993, κερδίζοντας το Βραβείο Έμμυ και Χρυσή Σφαίρα Καλύτερης Ηθοποιού, το 1991.

Επίσης πρωταγωνίστησε σε πολλές ταινίες, συμπεριλαμβανομένων τις Θερινό σχολείο (1987), Φονική καταδίωξη (Shoot to Kill) (1988), Κοίτα ποιος μιλάει (1989), Sibling Rivalry (1990), Μπερδέματα για δύο (It Takes Two)(1995), Αποδομώντας τον Χάρι (Deconstructing Harry) (1997), και Drop-Dead Gorgeous (1999).

Έλαβε το δεύτερό της βραβείο Έμμυ για τ David's Mother.

Η Κίρστι Άλεϊ γεννήθηκε το 1951 στο Κάνσας των ΗΠΑ και το 1969 γράφτηκε στο Πανεπιστήμιο του Κάνσας για να σπουδάσει αρχιτεκτονική και διακόσμηση. Το κινηματογραφικό της ντεμπούτο το πραγματοποίησε το 1982 με τη συμμετοχή της στην ταινία «Star Trek: Η Οργή του Καάν» και υποδυόταν τη Σάβικ, την αξιωματικό του αστροστόλου από τον πλανήτη Βούλκαν.

Το 1985 ξεχώρισε με την ερμηνεία της στην τηλεοπτική σειρά του ABC «Βόρειοι και Νότιοι» μαζί με τον Πάτρικ Σουέιζι.

Ωστόσο η καριέρα της εκτοξεύθηκε από το «Κοίτα ποιος μιλάει» με συμπρωταγωνιστή τον Τζον Τραβόλτα. Η ταινία... έσπασε τα ταμεία με κέρδη 295 εκατομμύρια δολάρια παγκοσμίως, με αποτέλεσμα να γυριστούν ακόμα δυο ταινίες.

