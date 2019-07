«Έφυγε» η Ράσι Τέιλορ - Η φωνή της Μίνι Μάους

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ

"Για περισσότερα από 30 χρόνια, η Μίνι και η Ράσι εργάζονταν από κοινού για να ψυχαγωγήσουν εκατομμύρια ανθρώπους σε όλο τον κόσμο --μια σύμπραξη που ανέδειξε την Μίνι σε παγκόσμιο είδωλο και την Ράσι σε έναν θρύλο της Disney αγαπητό σε θαυμαστές σε όλον τον κόσμο", προσθέτει.

Russi Taylor, voice of Minnie Mouse, has died at 75 https://t.co/nkaWaP4mndpic.twitter.com/UZunZ7y7si