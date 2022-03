«Έφυγε» ο βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός, Ουίλιαμ Χάρτ

Οπως ανέφερε ο γιος του με σχετική ανακοίνωση: «Πέθανε ειρηνικά, με την οικογένειά του στο πλευρό του, από φυσικά αίτια».

Παραμονές της απονομής των Όσκαρ, ο κόσμος του Χόλιγουντ θρηνεί τον θάνατο ενός σπουδαίου ηθοποιού, του Ουίλιαμ Χαρτ. Την είδηση του θανάτου του 71χρονου ηθοποιού επιβεβαίωσε στο Variety ο φίλος του, Gerry Byrne.

Επίσης, ο γιος του, σε σχετική ανακοίνωση, αναφέρει: «Με μεγάλη θλίψη η οικογένεια Χαρτ θρηνεί τον θάνατο του Ουίλιαμ Χαρτ, αγαπημένου πατέρα και βραβευμένου με Όσκαρ ηθοποιού, που πέθανε στις 13 Μαρτίου 2022, μία εβδομάδα πριν από τα 72α γενέθλιά του. Πέθανε ειρηνικά, με την οικογένειά του στο πλευρό του, από φυσικά αίτια».

Ο Ουίλιαμ Χαρτ γεννήθηκε στις 20 Μαρτίου 1950 στην Ουάσιγκτον.

Ο Χαρτ προτάθηκε για τέσσερα Όσκαρ κατά τη διάρκεια της μακρόχρονης καριέρας του. Έλαβε το Βραβείο Καλύτερης Ανδρικής Ερμηνείας στο Φεστιβάλ των Καννών και το Όσκαρ Α' Ανδρικού Ρόλου για το «Kiss of the Spider Woman» το 1985. Έχει λάβει τρεις επιπλέον υποψηφιότητες για Όσκαρ Καλύτερου Ηθοποιού για τα: «Children of a Lesser God» (1986), «Broadcast News» (1987) και «A History Of Violence» (2005).