«Έφυγε» ο τραγουδιστής Τζόνι Νας

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ-Reuters

Διευκρίνισε στον τηλεοπτικό σταθμό CBSLA ότι ο πατέρας του πέθανε στο σπίτι του.

Το τραγούδι «I Can See Clearly Now», το οποίο κυκλοφόρησε το 1972, παρέμεινε στην κορυφή του τσαρτ Billboard Hot 100 για τέσσερις εβδομάδες και γνώρισε επίσης επιτυχία στον Καναδά, στη Βρετανία και στη Νότια Αφρική.

Johnny Nash, singer-songwriter best known for his 1972 hit ‘I Can See Clearly Now,’ has died at age 80.

Nash, who had been in declining health, died of natural causes at home in Houston, his son told The Associated Press.