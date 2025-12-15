Έγκλημα στο Χόλιγουντ: Νεκροί ο σκηνοθέτης Ρομπ Ράινερ και η σύζυγός του - Στο «στόχαστρο» των Αρχών ο γιος τους - Real.gr

Άγριο έγκλημα στο Χόλιγουντ, με θύμα τον γνωστό σκηνοθέτη Ρομπ Ράινερ και τη σύζυγό του, Μισέλ.

Σύμφωνα με τα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης ο Ράινερ και η σύζυγός του βρέθηκαν μαχαιρωμένοι μέχρι θανάτου στο σπίτι τους με το όργανο του εγκλήματος να έχει εντοπιστεί.

Όλα αποκαλύφθηκαν την Κυριακή 14 Δεκεμβρίου, περίπου στις 3:30 το μεσημέρι, όταν η Πυροσβεστική Υπηρεσία του Λος Άντζελες κλήθηκε σε ένα σπίτι για να παράσχει ιατρική βοήθεια. Εκεί οι διασώστες βρήκαν έναν άνδρα, 78 ετών, και μια γυναίκα, 68 ετών, νεκρούς.

Σύμφωνα με το People, ως δράστης της δολοφονίας θεωρείται ο γιος του ζευγαριού, Νικ, ο οποίος ήταν χρήστης ναρκωτικών και ζούσε ως άστεγος για χρόνια.

Ο γιος του Νικ Ράινερ είχε μιλήσει σε συνέντευξή του το 2016 στο PEOPLE, για τη μάχη του με τα ναρκωτικά, που ξεκίνησε στην εφηβεία και είχε ως αποτέλεσμα να βρεθεί να ζει στους δρόμους.

Rob Reiner and his wife Michele were killed by their son, Nick Reiner, who has been suffering with a drug addiction for many years. pic.twitter.com/GbkChCxlqH — OSINT Europe (@Osinteurope) December 15, 2025

«Τώρα, είμαι σπίτι εδώ και πολύ καιρό και έχω κάπως συνηθίσει ξανά το Λος Άντζελες και την οικογένειά μου», είχε δηλώσει ο Νικ τότε στο People.

Ο Νικ Ράινερ ήταν ο ένας από τους γιους του ζευγαριού που είχε αποκτήσει μαζί και άλλο ένα αγόρι, τον Τζέικ, καθώς και μια κόρη, τη Ρόμι. Ο σκηνοθέτης είχε επίσης μια άλλη κόρη, την Τρέισι, από προηγούμενό του γάμο.

Ο 78χρονος Ράινερ και η 68χρονη Μισέλ είχαν παντρευτεί το 1989, ενώ ο σκηνοθέτης ήταν προηγουμένως παντρεμένος με την ηθοποιό Πένι Μάρσαλ από το 1971 έως το 1981.

Ο Ρομπ Ράινερ ήταν Αμερικανός σκηνοθέτης, παραγωγός και ηθοποιός, γεννημένος στις 6 Μαρτίου 1947 στη Νέα Υόρκη. Ξεκίνησε την καριέρα του ως ηθοποιός, αποκτώντας ευρεία αναγνωρισιμότητα από τη συμμετοχή του στη δημοφιλή τηλεοπτική σειρά All in the Family. Από τη δεκαετία του 1980 στράφηκε στη σκηνοθεσία, υπογράφοντας μερικές από τις πιο επιτυχημένες και αγαπημένες ταινίες του σύγχρονου αμερικανικού κινηματογράφου.

Στο φιλμογραφικό του έργο περιλαμβάνονται ταινίες όπως τα «Stand by Me», «The Princess Bride», «Όταν ο Χάρι γνώρισε τη Σάλι», «Misery», και «Ζήτημα τιμής». Ο Ράινερ διακρίθηκε για την ικανότητά του να συνδυάζει εμπορική επιτυχία με αφηγηματική ισορροπία και ισχυρές ερμηνείες, ενώ παρέμενε ενεργός μέχρι τον θάνατό του στον χώρο του κινηματογράφου και της πολιτικής παρέμβασης.