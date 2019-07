Eιδικές δυνάμεις «απελευθέρωσαν» το Κοινοβούλιο του Χονγκ Κονγκ από τους διαδηλωτές

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Οι συγκεντρωμένοι χρησιμοποίησαν πινακίδες κυκλοφορίας, διάφορα αντικείμενα που πήραν από σκαλωσίες και άλλα πράγματα για να καταφέρουν να μπουν στο κτίριο. Στην αίθουσα των συνεδριάσεων, κάποιοι κάθισαν στα έδρανα και τσέκαραν τα κινητά τους ενώ άλλοι έγραφαν στους τοίχους συνθήματα κατά του νομοσχεδίου για την έκδοση υπόπτων στην Κίνα.

Η αστυνομία του Χονγκ Κονγκ εκτόξευσε δακρυγόνα εναντίον των διαδηλωτών που έχουν συγκεντρωθεί κοντά στην έδρα του κοινοβουλίου, στο οποίο είχαν εισβάλει νωρίτερα ορισμένες ομάδες νέων, όπως δείχνουν οι εικόνες που μεταδίδονται από τα τοπικά τηλεοπτικά κανάλια.

Οι αστυνομικοί, εξοπλισμένοι με κράνη, γκλομπ και ασπίδες, προειδοποίησαν αρχικά το πλήθος.

Νωρίτερα, οι αρχές είχαν καλέσει τους συγκεντρωμένους να εκκενώσουν το κτίριο του κοινοβουλίου, απειλώντας ότι θα προσφύγουν στη βία.

Εισβολή διαδηλωτών στο κοινοβούλιο

Νωρίτερα σήμερα, οι διαδηλωτές, που αντιτίθενται στην προσκείμενη στο Πεκίνο κυβέρνηση του Χονγκ Κονγκ, εισέβαλαν σήμερα, βράδυ Δευτέρας τοπική ώρα, στο κτίριο του κοινοβουλίου, αφού έσπασαν τις τζαμαρίες, σύμφωνα με τις εικόνες που προβάλλουν τηλεοπτικά δίκτυα.

BREAKING

Protesters tie British colonial flag to podium in Hong Kong's legislature and spray graffiti on walls, after smashing their way into main government building#hongkong

I would not have imagined this

pic.twitter.com/X61NErSLdl