Ειδική «λειτουργία εξαγνισμού» στη Βασιλική του Αγίου Πέτρου

Η λειτουργία, όπως απαιτείται από το Κανονικό Δίκαιο, τελέστηκε από τον αρχιερέα της Βασιλικής, τον καρδινάλιο Μάουρο Γκαμπέτι.

Την Πέμπτη, την ώρα που ο ναός έκλεινε, ένας Πολωνός έβγαλε τα ρούχα του και στάθηκε στον βωμό. Στην πλάτη του ήταν γραμμένο το σύνθημα: «Σώστε τα παιδιά της Ουκρανίας».

A visitor to St. Peter's Basilica in the #Vatican undressed and stood naked on the main altar in protest against the war in #Ukraine.

The man was arrested and handed over to the police. On his back he had an inscription calling to save the children of Ukraine. pic.twitter.com/2X22izVEXd