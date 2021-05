Ειδικός Απεσταλμένος της ΕΕ για την προώθηση της θρησκευτικής ελευθερίας ο Χρήστος Στυλιανίδης

Ο μέχρι πρότινος Επίτροπος Ανθρωπιστικής Βοήθειας και Διαχείρισης Κρίσεων (2014-2019) και Ευρωπαίος Συντονιστής για τον Έμπολα Χρήστος Στυλιανίδης διορίστηκε με σημερινή απόφαση του Κολλεγίου των Επιτρόπων Ειδικός Απεσταλμένος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την προώθηση της θρησκευτικής ελευθερίας και πεποιθήσεων εκτός ΕΕ.

Βρυξέλλες, του Θάνου Αθανασίου

Σύμφωνα με την Κομισιόν, ο Χρήστος Στυλιανίδης "έχει αποδείξει επανειλημμένα την αφοσίωση του στα ανθρώπινα δικαιώματα και τη θρησκευτική ελευθερία" και "η ισχυρή πείρα και οι ικανότητές του τον καθιστούν ειδικά κατάλληλο γι’ αυτό το ρόλο".

Ο ίδιος ο Χρήστος Στυλιανίδης, με ανάρτηση του σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης ευχαρίστησε τα μέλη του Κολεγίου των Επιτρόπων για την τιμή που του έγινε και δήλωσε τα εξής:

"Αναλαμβάνω το ρόλο αυτό με πλήρη επίγνωση της σημασίας και της κρισιμότητάς του. Η δέσμευσή μου για υπεράσπιση αυτού του θεμελιώδους ανθρώπινου δικαιώματος είναι διαχρονική. Θα συνεργαστώ με τους ευρωπαϊκούς θεσμούς, τους Διεθνείς Οργανισμούς και τις ΜΚΟ για την επίτευξη των στόχων της εντολής μου, συμβάλλοντας στις παγκόσμιες προσπάθειες της ΕΕ για προστασία και προώθηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της θρησκευτικής ελευθερίας και της συμφιλίωσης", τόνισε ο Χρ.Στυλιανίδης.

Σύμφωνα με την Κομισιόν, "σε μια περίοδο που οι θρησκευτικές ελευθερίες και πεποιθήσεις και άλλα ανθρώπινα δικαιώματα δέχονται επιθέσεις σε πολλά μέρη του κόσμου, ο διορισμός Ειδικού Απεσταλμένου δείχνει τη δέσμευση της Επιτροπής να αντιμετωπίσει αυτή την πρόκληση και να διασφαλίσει ότι τα δικαιώματα κάθε θρησκείας και πίστης γίνονται σεβαστά".

Η σημαντική αυτή –άμισθη - θέση εντάσσεται στο πλαίσιο της πολιτικής διαλόγου της Κομισιόν με θρησκευτικές και μη ομολογιακές οργανώσεις (υπό την ευθύνη του Αντιπροέδρου Μαργαρίτη Σχοινά) και της προώθησης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της συμφιλίωσης σε περιοχές κρίσεων.

Υπενθυμίζεται ότι ως Επίτροπος Ανθρωπιστικής Βοήθειας και Διαχείρισης Κρίσεων ο Χρήστος Στυλιανίδης εκπόνησε σημαντικό έργο και συνέβαλε καθοριστικά στο να είναι η ΕΕ ηγέτιδα δύναμη παγκοσμίως στον τομέα αυτό. Ανέλαβε πρωτοβουλίες και εφάρμοσε πολιτικές αντιμετώπισης των ανθρωπιστικών αναγκών στην Αφρική, στη Μέση Ανατολή, την Ασία και τη Λατινική Αμερική.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Χρ. Στυλιανίδης έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην προώθηση της εκπαίδευσης σε περιοχές κρίσεων, συμβάλλοντας ουσιαστικά στις προσπάθειες συμφιλίωσης μεταξύ εθνικών και θρησκευτικών κοινοτήτων. Με δική του πρωτοβουλία δεκαπλασιάστηκε ο προϋπολογισμός του χαρτοφυλακίου της ανθρωπιστικής βοήθειας για την εκπαίδευση σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης: από 1% το 2015 σε 10% σήμερα.

Το σημαντικό έργο του Χρ. Στυλιανίδη αναγνωρίστηκε διεθνώς και ο ίδιος χαρακτηρίστηκε ως το "ανθρωπιστικό πρόσωπο της Ευρώπης".

Ειδικά, για την αφοσίωσή του στην εκπαίδευση, ο Στυλιανίδης ανακηρύχθηκε το 2020 “Global Champion for Education in Emergencies” από την παγκόσμια οργάνωση Education Cannot Wait και το 2018 σε “Political Champion for Education in Emergencies” από το Malala Foundation.