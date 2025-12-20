Εικόνες από τις επιδρομές των ΗΠΑ κατά του ISIS στη Συρία - Τουλάχιστον 5 νεκροί - Real.gr

Quantcast
Εικόνες από τις επιδρομές των ΗΠΑ κατά του ISIS στη Συρία - Τουλάχιστον 5 νεκροί
Εικόνες από τις επιδρομές των ΗΠΑ κατά του ISIS στη Συρία – Τουλάχιστον 5 νεκροί

10:45, 20/12/2025
Τουλάχιστον πέντε μέλη της τζιχαντιστικής οργάνωσης Ισλαμικό Κράτος (ΙΚ) σκοτώθηκαν στους βομβαρδισμούς που εξαπέλυσαν χθες Παρασκευή το βράδυ οι ΗΠΑ, ανακοίνωσε σήμερα το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, μια εβδομάδα μετά την επίθεση η οποία στοίχισε τη ζωή σε δυο μέλη των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων και διερμηνέα τους στην περιοχή της Παλμύρας.

Ανάμεσα στους νεκρούς ήταν «ο επικεφαλής πυρήνα» που ήταν αρμόδιος για τα drones στην περιοχή, διευκρίνισε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο διευθυντής της ΜΚΟ αυτής, ο Ράμι Άμπντελ Ραχμάν, συμπληρώνοντας πως οι πέντε θάνατοι καταγράφτηκαν στην επαρχία Ντέιρ Εζούρ (ανατολικά).

 

 

 

 

