Εικόνες χάους στη Χαβάη: Σειρήνες προειδοποίησης για τσουνάμι - Μαζικές εκκενώσεις μετά τα 8,8 Ρίχτερ στον Ειρηνικό - Real.gr

Σειρήνες προειδοποίησης για τσουνάμι ήχησαν στη Χονολουλού, πρωτεύουσα της Χαβάης, μετά τα 8,8 Ρίχτερ που έπληξαν την ανατολική χερσόνησο Καμτσάτκα της Ρωσίας.

Το τμήμα έκτακτης ανάγκης ζήτησε την εκκένωση ορισμένων παράκτιων περιοχών. «Λάβετε μέτρα! Αναμένονται καταστροφικά κύματα τσουνάμι», ανέφερε σε ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Το σύστημα προειδοποίησης τσουνάμι των ΗΠΑ εξέδωσε προειδοποίηση για «επικίνδυνα κύματα τσουνάμι» εντός των επόμενων τριών ωρών, ενώ σε ισχύ τέθηκε και προειδοποίηση επιφυλακής για το αμερικανικό νησιωτικό έδαφος του Γκουάμ και άλλα νησιά της Μικρονησίας.

Το Κέντρο Προειδοποίησης Τσουνάμι του Ειρηνικού ανέφερε ότι κύματα ύψους 1 έως 3 μέτρων πάνω από τη στάθμη της παλίρροιας είναι πιθανά σε ορισμένες παράκτιες περιοχές της Χαβάης, της Χιλής, της Ιαπωνίας και των Νήσων Σολομώντα. Κύματα άνω των 3 μέτρων είναι πιθανά σε ορισμένες παράκτιες περιοχές της Ρωσίας και του Ισημερινού.

Στη Χαβάη, οι ντόπιοι εθεάθησαν να τρέχουν στα σούπερ μάρκετ για να εφοδιαστούν με νερό και άλλα είδη πρώτης ανάγκης, καθώς ο κυβερνήτης Τζος Γκριν υπέγραψε κήρυξη έκτακτης ανάγκης για την πολιτεία.

«Προσευχόμαστε να μην χάσουμε κανένα αγαπημένο μας πρόσωπο», δήλωσε ο κυβερνήτης σε συνέντευξη Τύπου, προειδοποιώντας το κοινό να μην «βγεί έξω μέχρι να σας δώσουμε όλα τα δεδομένα».

Φωτογραφίες που δημοσιεύτηκαν στο διαδίκτυο έδειχναν επίσης κυκλοφοριακή συμφόρηση σε έναν αυτοκινητόδρομο της Χονολουλού, καθώς οι κάτοικοι έσπευσαν να φτάσουν σε υψηλότερο σημείο.

My kiddos are evacuating from their house in Waimenelo🙏 to higher ground #Tsunami #hawaii #floods #dreams 💚They said its a strange vibe because the locals are taking it serious. pic.twitter.com/HipeJcn7hr

— Krys is AwakeWhileSleeping (@KrysDevine) July 30, 2025