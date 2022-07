Εικόνες από την πολυκατοικία που χτυπήθηκε από ρωσικούς πυραύλους στην Οδησσό - Νεκροί και τραυματίες

Άλλος πύραυλος, που εκτοξεύτηκε από το ίδιο αεροσκάφος, έπληξε άλλα δύο κτίρια, σε μικρή απόσταση από το πρώτο, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους «τρεις άνθρωποι, ανάμεσά τους ένα παιδί», πρόσθεσαν οι υπηρεσίες.

Βρίσκονται σε εξέλιξη επιχειρήσεις διάσωσης, τις οποίες δυσχεραίνει στην περίπτωση της πολυκατοικίας πυρκαγιά, σύμφωνα με τον Σερχίι Μπρατσούκ, τον εκπρόσωπο των περιφερειακών αρχών της Οδησσού.

Ο πρώτος ρωσικός πύραυλος έπληξε «εννιαώροφη πολυκατοικία στην περιφέρεια Μπίλγκοροντ-Δνείστερου», περίπου 80 χιλιόμετρα νότια της Οδησσού, σύμφωνα με τον ίδιο.

Another russian terrorist attack on residental building today at night in Odessa region. 17 civilians are killed, 31 wounded by the moment, among them are children. No military objects around#RussiaTerroristStatepic.twitter.com/AkQxUA31Af