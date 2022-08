Εικόνες από τις στρατιωτικές ασκήσεις της Κίνας γύρω από την Ταϊβάν - Ταϊπέι: Προετοιμαζόμαστε για πόλεμο

«Τα γυμνάσια ξεκινούν», ανέφερε το CCTV μέσω Weibo, του κινεζικού αντίστοιχου του Twitter. Οι ασκήσεις διεξάγονται σε αντίποινα για την επίσκεψη νωρίτερα αυτή την εβδομάδα της προέδρου της Βουλής των Αντιπροσώπων, της Νάνσι Πελόσι, στην Ταϊβάν, κάτι που το Πεκίνο εξέλαβε ως βαριά προσβολή και πρόκληση.

WATCH: Chinese military helicopters flew over Pingtan island in Fujian province on Thursday, one of mainland #China 's closest points to #Taiwan . pic.twitter.com/P9Vu7oM3Ng

Οι ένοπλες δυνάμεις της Ταϊβάν ανακοίνωσαν σήμερα πως «προετοιμάζονται για πόλεμο χωρίς να επιδιώκουν πόλεμο», καθώς η Κίνα άρχισε σήμερα τα πιο εκτεταμένα στρατιωτικά γυμνάσια που έχουν οργανωθεί ποτέ γύρω από το νησί.

Artillery launched from Pingtan Island, Fujian, less than 80 miles from Taiwan. A small show of strength in the massive military offensive China launched today that has Taiwan surrounded by warships, tracking fighter jets and monitoring for missile launches. pic.twitter.com/3KKiWiT5yK

«Το υπουργείο Εθνικής Άμυνας υπογραμμίζει πως θα τηρήσει την αρχή της προετοιμασίας για πόλεμο χωρίς την επιδίωξη πολέμου», ανέφερε σε ανακοίνωσή του.

Διεμήνυσε ότι θα αντιδράσει με προσήκοντα τρόπο στις ενέργειες «του εχθρού» στο στενό της Ταϊβάν.

China military drills encircling Taiwan: China is to conduct large-scale military drills and missile tests in a defiant show of force after House Speaker Nancy Pelosi became the highest-ranking U.S. politician to visit the island in 25 years. #Taiwan … https://t.co/fzkJ3vPJ79 pic.twitter.com/kh7uot30RI

ASEAN: Ανησυχία για «ανοιχτές συρράξεις»

Η κατάσταση στην Ταϊβάν μπορεί να οδηγήσει σε «ανοικτές συρράξεις», προειδοποίησαν σήμερα οι υπουργοί Εξωτερικών του Συνδέσμου Κρατών της Νοτιοανατολικής Ασίας (ASEAN), που συνεδρίασαν στην Πνομ Πενχ, εκφράζοντας «ανησυχία» για τα στρατιωτικά γυμνάσια ευρείας κλίμακας που ανακοίνωσε ότι θα διεξαχθούν γύρω από τη νήσο ο στρατός της Κίνας.

«Η ASEAN ανησυχεί για τη διεθνή και περιφερειακή αστάθεια, ειδικά για τις πρόσφατες εξελίξεις στην περιφέρεια (...) που μπορεί να οδηγήσουν σε λαθεμένους απολογισμούς, σε σοβαρή σύγκρουση, σε ανοικτές συρράξεις με απρόβλεπτες συνέπειες για τις μεγάλες δυνάμεις», τόνισαν οι επικεφαλής της διπλωματίας του Συνδέσμου στην κοινή ανακοίνωση που δημοσιοποίησαν.

Η Καμπότζη, η χώρα που ασκεί το τρέχον διάστημα την εναλλασσόμενη προεδρία της ASEAN, κάλεσε όλα τα μέρη να επιλέξουν την αποκλιμάκωση των εντάσεων.

Map of Taiwan and its surrounding waters, highlighting the areas of the Chinese military drills from August 4-7 #AFPgraphics @AFP pic.twitter.com/fwup0wl3lf

Η συμπεριφορά του Πεκίνου «δεν είναι υπεύθυνη», λένε οι ΗΠΑ

Η επιλογή της Κίνας να διεξαγάγει στρατιωτικά γυμνάσια γύρω από την Ταϊβάν μετά την επίσκεψη της προέδρου της Βουλής των Αντιπροσώπων των ΗΠΑ στη νήσο δεν δείχνει «υπευθυνότητα», καθώς η κατάσταση θα μπορούσε να εκτραχυνθεί, προειδοποίησε χθες Τετάρτη ο σύμβουλος εθνικής ασφαλείας του Τζο Μπάιντεν, ο Τζέικ Σάλιβαν.

«Όταν ένας στρατός διεξάγει σειρά δραστηριοτήτων, που συμπεριλαμβάνουν (...) δοκιμές πυραύλων και γυμνάσια με πραγματικά πυρά (...) η πιθανότητα να υπάρξει επεισόδιο είναι πραγματική», είπε ο κ. Σάλιβαν κατά τη διάρκεια συνέντευξης που παραχώρησε στο δημόσιο ραδιοφωνικό δίκτυο NPR. «Πιστεύουμε ότι αυτό που κάνει η Κίνα δεν είναι υπεύθυνο», συνέχισε ο σύμβουλος εθνικής ασφαλείας του Λευκού Οίκου.

Ο κινεζικός στρατός θα διεξαγάγει σήμερα τα μεγαλύτερα στρατιωτικά γυμνάσια που έχουν γίνει εδώ και δεκαετίες γύρω από την Ταϊβάν, κάνοντας επίδειξη δύναμης μετά την επίσκεψη της κυρίας Πελόσι στη νήσο, που πυροδότησε οργή στο Πεκίνο.

Ο κ. Σάλιβαν κάλεσε την Κίνα «να ενεργήσει με υπεύθυνο τρόπο και να αποφύγει κάθε είδους κλιμάκωση που θα μπορούσε να οδηγήσει σε λαθεμένο ή κακό υπολογισμό στους αιθέρες ή στις θάλασσες».

Τα γυμνάσια «αυξάνουν τις εντάσεις στο στενό (σ.σ.: της Ταϊβάν)», επέμεινε.

Η Νάνσι Πελόσι, που αναχώρησε από τη νήσο την Τετάρτη, ήταν η πιο υψηλόβαθμη αμερικανίδα αξιωματούχος που επισκέφθηκε την Ταϊπέι έπειτα από 25 χρόνια.

Διαβεβαιώνοντας πως πήγε «ειρηνικά» στην περιοχή ως «φίλη», η 82χρονη πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων διεμήνυσε ταυτόχρονα πως οι ΗΠΑ δεν θα εγκαταλείψουν την Ταϊβάν, η οποία έχει δική της κυβέρνηση η οποία εκλέγεται δημοκρατικά και ζει υπό τη μόνιμη απειλή εισβολής του κινεζικού στρατού.

Τα σημερινά γυμνάσια θα γίνουν σε σειρά τομέων γύρω από την Ταϊβάν —σε ορισμένες περιπτώσεις σε απόσταση μόλις 20 χιλιομέτρων από τις ακτές της— και θα διαρκέσουν ως το μεσημέρι της Κυριακής.

Οι αρχές της Ταϊβάν ανακοίνωσαν χθες ότι άλλα 27 κινεζικά στρατιωτικά αεροσκάφη, έναντι 21 την προηγουμένη, παρεισέφρησαν στη ζώνη αναγνώρισης αεροπορικής άμυνας (ή ADIZ, από το αρκτικόλεξο του όρου air defense identification zone στα αγγλικά), που πάντως είναι αρκετά ευρύτερη από τον εναέριο χώρο της νήσου.

I led a Congressional delegation to Taiwan to make crystal clear that America stands with the people of Taiwan – and all those committed to Democracy and human rights.

Check out this video of our historic visit to Taipei. pic.twitter.com/TON6zB3x4s