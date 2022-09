Εικόνες «Αποκάλυψης» από τον τυφώνα Ιαν - Μπάιντεν: «Ίσως ο φονικότερος στην ιστορία της Φλόριντα»

Σύμφωνα με τις πιο πρόσφατες πληροφορίες, 12 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους στη Φλόριντα λόγω των ακραίων καιρικών φαινομένων, ενώ στο φως της δημοσιότητας έρχονται ολοένα και περισσότερες εικόνες που απεικονίζουν την καταστροφή: δρόμοι που έχουν μετατραπεί σε ποτάμια, βάρκες πεταμένες στην ξηρά, σπίτια κατεστραμμένα, δέντρα ξεριζωμένα.

«Θα μπορούσε να είναι ο φονικότερος τυφώνας στην ιστορία της Φλόριντας», δήλωσε χθες ο Αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν, επισκεπτόμενος την έδρα της FEMA, της ομοσπονδιακής υπηρεσίας αντιμετώπισης φυσικών καταστροφών.

«Οι αριθμοί (…) δεν είναι ακόμη ξεκάθαροι, όμως λαμβάνουμε τις πρώτες πληροφορίες που κάνουν λόγο για ανθρώπινες απώλειες, οι οποίες μπορεί να είναι μεγάλες», πρόσθεσε ο Μπάιντεν, διαβεβαιώνοντας ότι επιθυμεί να μεταβεί το συντομότερο δυνατό στην πολιτεία αυτή των νότιων ΗΠΑ, αλλά και στο Πούερτο Ρίκο το οποίο επλήγη πρόσφατα από τον κυκλώνα Φιόνα.

Our community in Southwest Florida will not be the same for a very long time as a result of #huricaneian . This storm surge has destroyed everything in its path and it’s still going. #HurricaneIan#FortMyerspic.twitter.com/y5n2Z0Jav9