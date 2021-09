Εικόνες αποκάλυψης: Η λάβα του ηφαιστείου στα Κανάρια έφθασε στον ωκεανό

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Πλάνα που μεταδόθηκαν από περιφερειακό τηλεοπτικό δίκτυο στα Κανάρια νησιά, ισπανικό αρχιπέλαγος στα ανοικτά των βορειοδυτικών ακτών της Αφρικής, εικονίζουν την πυρακτωμένη λάβα να μπαίνει στο νερό, καθώς υψώνεται μεγάλη ποσότητα ατμού.

Το ηφαίστειο Κούμπρε Βιέχα εισήλθε σε φάση εκρηκτικής δραστηριότητας τη 19η Σεπτεμβρίου.

Χθες το απόγευμα, η λάβα, η ταχύτητα της οποίας μεταβαλλόταν τις τελευταίες ημέρες και είχε σχεδόν ακινητοποιηθεί κάποια στιγμή, βρισκόταν ακόμη 800 μέτρα από τη θάλασσα και ήταν αδύνατο να προβλεφθεί το αν και το πότε θα έφθανε στον ωκεανό.

Το σμίξιμο της λάβας, λιωμένων βράχων και άλλων υλικών με θερμοκρασία 1.000 και πλέον βαθμών Κελσίου, με το νερό της θάλασσας, που έχει θερμοκρασία 20-25 ° Κελσίου, εγείρει ανησυχία λόγω του ότι θα σημάνει πιθανόν την έκλυση τοξικών αερίων και βλαβερών μικροσωματιδίων επικίνδυνων για τον άνθρωπο.

Για αυτόν τον λόγο οι αρχές του αρχιπελάγους επέβαλαν «ζώνη αποκλεισμού 2 ναυτικών μιλίων» γύρω από το σημείο όπου προβλεπόταν να φθάσει η λάβα στο νερό.

