Εικόνες αποκάλυψης σε Τουρκία-Συρία: Φόβοι για πάνω από 10.000 νεκρούς - Συγκλονιστικά βίντεο

Ο σεισμός είχε επίκεντρο στην επαρχία Καχραμανμαράς και συγκλόνισε στη διάρκεια της νύχτας τη νότια Τουρκία και τη βόρεια Συρία.

Ακολούθησε κι άλλη σεισμική δόνηση μεγέθους 7,7 βαθμών στην ίδια περιοχή περίπου στις 12:25 ώρα Ελλάδας.

Το επίκεντρο του σεισμού βρισκόταν στην περιφέρεια Παζάρτζικ, στην επαρχία Καχρανμαρμαράς, περίπου 60 χλμ. από τα σύνορα με τη Συρία σε ευθεία γραμμή. Πρόκειται για τον ισχυρότερο σεισμό που καταγράφηκε στην Τουρκία μετά από αυτόν της 17ης Αυγούστου 1999 με 17.000 νεκρούς.

Η σοκαριστική στιγμή που ρεπόρτερ τρέχει να σωθεί:

A new #earthquake of the magnitude 7.8 occurred in #Turkey News Reporter Running and Screaming #TurkeyEarthquake pic.twitter.com/5sRtxaBB3Q

In #Sanliurfa the moment a building collapsed recorded by mobile phone hours after 7.8 #earthquake hits Turkey. #deprem pic.twitter.com/YDc8DH9lbn

Η Ελλάδα από την πρώτη στιγμή είναι στο πλευρό της Τουρκίας, ενώ βοήθεια στέλνουν 45 χώρες. Με εντολή του πρωθυπουργού αναχωρεί άμεσα αποστολή βοήθειας για την γειτονική χώρα, ενώ ο υπουργός Εξωτερικών, Νίκος Δένδιας, επικοινώνησε με τον Τούρκο ομόλογό του, Μεβλούτ Τσαβούσογλου, εκφράζοντας τα συλλυπητήριά του αλλά και την ετοιμότητα της Αθήνας να βοηθήσει με κάθε τρόπο την Άγκυρα.

«Μετά τον καταστροφικό σεισμό στη Νότια Τουρκία, επικοινώνησα με τον Τούρκο ομόλογό μου, Μεβλούτ Τσαβούσογλου και εξέφρασα τα συλλυπητήριά μου στις οικογένειες που πενθούν. Εξέφρασα την ετοιμότητα της Ελλάδας να παράσχει βοήθεια άμεσα στις προσπάθειες διάσωσης και αντιμετώπισης της καταστροφής», έγραψε στο Twitter ο Νίκος Δένδιας.

Στέλνει διασώστες η Ελλάδα

Ομάδα 21 πυροσβεστών από την 1η ΕΜΑΚ με δύο διασωστικούς σκύλους και ειδικό διασωστικό όχημα, αναχωρεί τις αμέσως επόμενες ώρες ως αποστολή βοήθειας προς την Τουρκία, που έχει πληγεί από ισχυρότατο σεισμό. Με εντολή του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, η Ελλάδα ανταποκρίθηκε άμεσα στο αίτημα της Τουρκίας για αποστολή βοήθειας για αντιμετώπιση των καταστροφικών συνεπειών του ισχυρού σεισμού 7,8 της κλίμακας Ρίχτερ που σημειώθηκε τα ξημερώματα της 6ης Φεβρουαρίου στη Νοτιοανατολική Τουρκία και Συρία.

Την ομάδα θα συνοδεύσει ένας αξιωματικός-μηχανικός του Πυροσβεστικού Σώματος με εξειδίκευση στην υποστύλωση σε ερείπια κτηρίων που έχουν καταρρεύσει, 5 γιατροί και διασώστες από το ΕΚΑΒ καθώς και ο Πρόεδρος του ΟΑΣΠ, Ευθύμιος Λέκκας.

Η αποστολή θα αναχωρήσει με C-130 από το αεροδρόμιο της Ελευσίνας.

«Μαύρη» πρόβλεψη για 30.000 νεκρούς

Την ίδια ώρα, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις ο αριθμός των νεκρών αναμένεται να αυξηθεί κι άλλο.

«Το σενάριό μας καταδεικνύει πως σεισμός της τάξης των 7,5 Ρίχτερ στο Βόρειο Ρήγμα της Ανατολίας, στη θάλασσα του Μαρμαρά, θα μπορούσε να σκοτώσει 26.000 έως 30.000 άτομα», δήλωσε ο Μουράτ Νουρλού, προϊστάμενος της Αρχής Διαχείρισης Καταστροφών και Έκτακτων Αναγκών της Τουρκίας.

Το Γεωλογικό Ινστιτούτο ΗΠΑ προβλέπει επίσης ότι τα θύματα από τον σεισμό στην Τουρκία και τη Συρία μπορεί να ξεπεράσουν κατά πολύ τον αριθμό των 10.000 που αρχικά είχε εκτιμηθεί - δεδομένης της έντασης και το εστιακό βάθος του.

Η συγκλονιστική διάσωση παιδιού μέσα από τα συντρίμμια

Το Reuters έφερε στη δημοσιότητα ένα βίντεο με τους διασώστες να έχουν απεγκλωβίσει από τα συντρίμμια κτιρίου που κατέρρευσε στη Συρία, ένα μικρό παιδί το οποίο είναι τραυματισμένο και με τον πανικό ζωγραφισμένο στο πρόσωπό του.

More than 600 people were killed and thousands injured, after a major earthquake of magnitude 7.9 struck central Turkey and northwest Syria, collapsing buildings and triggering searches for survivors in the rubble https://t.co/RijEGQ1vtipic.twitter.com/Swc7wFj3V0