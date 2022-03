Eικόνες Aποκάλυψης στη Μαριούπολη: Γέμισαν οι δρόμοι με αυτοσχέδιους τάφους - Φόβοι για το «τελικό χτύπημα» -Βίντεο

Αυτή η ανακοίνωση θα μπορούσε να οδηγήσει σε μια «επιδείνωση» της κατάστασης γύρω από τη Μαριούπολη, στρατηγικού λιμανιού στο νοτιοανατολικό τμήμα της χώρα, που τελεί υπό πολιορκία από τα τέλη Φεβρουαρίου και στο σύνολο του Ντονμπάς, δήλωσε ο Ολέξι Αρέστοβιτς.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η ανακοίνωση αυτή επιτρέπει στους Ουκρανούς να ελπίζουν ότι μπορούν να «κυνηγήσουν τον εχθρό» από τις περιοχές του Κιέβου, του Τσερνίχιβ (βόρεια), του Σούμι (βορειοανατολικά) και του Χαρκόβου (ανατολικά) και να ανακοινώσουν τις επόμενες εβδομάδες «νίκες και αντεπιθέσεις».

Αντιθέτως, «σε ορισμένες γραμμές του μετώπου, ιδίως στα ανατολικά, η κατάσταση απέχει πολύ από το να θεωρηθεί απλή. Πρέπει να είμαστε έτοιμοι ψυχολογικά για αυτό και από πλευράς οργάνωσης», τόνισε ο Ουκρανός αξιωματούχος.

Την ίδια ώρα, οι εικόνες στη Μαριούπολη είναι δραματικές, καθώς οι δρόμοι έχουν γεμίσει με αυτοσχέδιους τάφους.

Mariupol, once a port city of 450,000 people, is now completely destroyed, and its streets turned into cemeteries.

The streets of Mariupol is just one giant cemetery among ruins now.

Just over a month ago, this was one of Ukraine’s fastest-developing cities. I was very impressed by the progress achieved in the last 6 years.

Now Russia has come. pic.twitter.com/IxGKMWHotI