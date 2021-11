Eικόνες αποκάλυψης στη Σιέρα Λεόνε: Πάνω από 90 νεκροί νεκροί από έκρηξη σε τάνκερ πετρελαίου - Bίντεο

«Έχουμε τόσες απώλειες, καμένα πτώματα», λέει η Μπρίμα Μπουρές Σεσέ, επικεφαλής της Εθνικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Καταστροφών, σε βίντεο από τον τόπο του δυστυχήματος που αναρτήθηκε στο Ίντερνετ. «Είναι ένα τρομερό, τρομερό δυστύχημα».

Tanker explosion kills hundreds at a gas station on Friday night in Wellington a surbub in #Freetown according to Disaster Management Agency rescue efforts underway @AFP pic.twitter.com/YjDpafGGe1

Εικόνες που αναρτήθηκαν ευρύτατα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης εικονίζουν καμένα πτώματα να κείτονται στους δρόμους ενώ φαίνεται να καίγονται καταστήματα και σπίτια σε κοντινή απόσταση. Το Reuters δεν ήταν άμεσα σε θέση να επιβεβαιώσει τη αυθεντικότητα των εικόνων.

Η Άκι-Σόγερ χαρακτήρισε «φρικτά» τα βίντεο και τις φωτογραφίες.

Η δήμαρχος δήλωσε πως η έκταση των ζημιών δεν είναι ακόμη σαφής και πρόσθεσε πως η αστυνομία και ο αντιδήμαρχος βρίσκονται επιτόπου για να βοηθήσουν τους αξιωματούχους της διαχείρισης καταστροφών.

«Εκφράζω τη βαθιά μου συμπάθεια στις οικογένειες που έχασαν αγαπημένους τους και σ' αυτούς που ακρωτηριάστηκαν» ως αποτέλεσμα της έκρηξης, έγραψε στο Twitter ο πρόεδρος Τζούλιους Μαάντα Μπίο.

«Η κυβέρνησή μου θα κάνει τα πάντα για να υποστηρίξει τις πληγείσες οικογένειες», πρόσθεσε.

Πολλοί τραυματίες

Από την έκρηξη στο τάνκερ πετρελαίου, όπως αναφέρουν οι τοπικές, υπάρχουν και αρκετοί τραυματίες σε κρίσιμη κατάσταση. Το περιστατικό, όπως αναφέρει το CNN, σημειώθηκε στην οδό Bai Bureh στην πρωτεύουσα της Σιέρα Λεόνε.

Οι τραυματίες, σύμφωνα με τις αρχές, έχουν μεταφερθεί σε νοσοκομεία για την παροχή πρώτων βοηθειών.

Βίντεο στα social media αποτυπώνουν το μέγεθος της τραγωδίας, καθώς καίγονται τα πάντα στο σημείο. Εικόνες δείχνουν επίσης πλήθος κόσμου να τρέχει πανικόβλητος.

Reports of an explosion of a fuel tanker at Wellington, PMB, a busy junction at the East of #Freetown.

There are casualties, a source at the closest health facility, Satellite Hospital says they are overwhelmed and referring the cases to Connaught, the main referral hospital. pic.twitter.com/Rx0EAqa2VF