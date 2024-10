Εικόνες Αποκάλυψης στην Ισπανία από τις πλημμύρες - Δεκάδες νεκροί, ανάμεσά τους παιδιά

Εικόνες βιβλικής καταστροφής στην νοτιοανατολική Ισπανία από σφοδρές πλημμύρες. Δρόμοι πλημμύρισαν από νερά και λάσπες, ενώ υπάρχουν αναφορές για νεκρούς.

Τουλάχιστον 51 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους στις ξαφνικές πλημμύρες που πλήττουν την νοτιοανατολική Ισπανία, δήλωσε εκπρόσωπος της περιφερειακής κυβέρνησης της Βαλένθια σήμερα στο Reuters.

Νωρίτερα το δίκτυο TVE είχε μεταδώσει επικαλούμενο την αστυνομία ότι τουλάχιστον 13 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στις ξαφνικές πλημμύρες που πλήττουν τη νοτιοανατολική Ισπανία.

Μερικές ώρες νωρίτερα, ο επικεφαλής της περιοχής της Βαλένθια είχε δηλώσει σε δημοσιογράφους ότι έχει εντοπιστεί αδιευκρίνιστος αριθμός πτωμάτων, αλλά δεν ανέφερε αριθμό «από σεβασμό στις οικογένειες».

«Μπορούμε να επιβεβαιώσουμε ότι ορισμένα πτώματα έχουν ήδη βρεθεί», σημείωσε ο Κάρλος Μαθόν σε δηλώσεις που έκανε σε μέσα ενημέρωσης, προσθέτοντας ότι οι αρχές δεν μπορούν να υπεισέλθουν σε λεπτομέρειες καθώς οι οικογένειες δεν έχουν ακόμη ενημερωθεί. «Αντιμετωπίζουμε μια άνευ προηγουμένου κατάσταση, που κανένας δεν έχει ξαναδεί», πρόσθεσε ο επικεφαλής της περιφέρειας.

Καταρρακτώδεις βροχές που έφερε ψυχρό μέτωπο κινούμενο κατά μήκος του νότιου και του ανατολικού τμήματος της Ιβηρικής χερσονήσου προκάλεσαν ξαφνικές πλημμύρες, εξωθώντας τις αρχές στις περιοχές που υφίστανται τα σοβαρότερα πλήγματα να παροτρύνουν τους πολίτες να παραμείνουν σπίτια τους και να αποφεύγουν κάθε μη απολύτως απαραίτητη μετακίνηση μέχρι νεοτέρας.

Massive floods in Massanassa of #Valencia, #Spain. The streets turned into rivers.. pic.twitter.com/1wjjCDzKFx — Trending News (@Trend_War_Newss) October 29, 2024

Utiel, Valencia in Spain today.... This is not normal #SpainFloodspic.twitter.com/VQwWi8piRr — Volcaholic ?? (@volcaholic1) October 29, 2024

Οι αρχές είχαν ανακοινώσει χθες, Τρίτη, ότι επτά άνθρωποι αγνοούνται, εκ των οποίων ένας στην Λ’Αλκούντια στην Βαλένθια και έξι στην Λετούρ, στην γειτονική επαρχία Αλμπαθέτε (Καστίλλη-Λα Μάντσα), όπου πλημμύρισαν κτίρια, δρόμοι και τα ορμητικά νερά παρέσυραν αυτοκίνητα, σύμφωνα με πλάνα που μεταδόθηκαν από ισπανικά τηλεοπτικά δίκτυα.

Οι υπηρεσίες αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων, με την υποστήριξη μη επανδρωμένων εναέριων οχημάτων (drones), εργάζονταν όλη τη νύχτα για τον εντοπισμό των αγνοουμένων στην Λετούρ, δήλωσε στο δημόσιο τηλεοπτικό δίκτυο TVE η εκπρόσωπος της κεντρικής κυβέρνησης στην Καστίλλη-Λα Μάντσα Μιλάγκρος Τολόν.

«Προτεραιότητά μας είναι να βρεθούν οι αγνοούμενοι», πρόσθεσε.

Παράλληλα η αστυνομία της πόλης Λ’Αλκούντια δήλωσε ότι αναζητεί έναν οδηγό φορτηγού που αγνοείται από χθες το απόγευμα.

Η κεντρική κυβέρνηση δημιούργησε έναν πυρήνα αντιμετώπισης κρίσεων, ο οποίος συνήλθε πρώτη φορά χθες το βράδυ και απέστειλε στην Βαλένθια μια μονάδα του στρατού που είναι ειδικευμένη στις επιχειρήσεις διάσωσης.

«Παρακολουθώ με ανησυχία τις πληροφορίες για τους αγνοούμενους και τις ζημιές που προκλήθηκαν από την καταιγίδα τις τελευταίες ώρες», σημείωσε ο πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ σε ανάρτησή του στο X, καλώντας τον κόσμο να ακολουθεί τις συστάσεις των αρχών. «Να είσαστε πολύ προσεκτικοί και να αποφεύγετε τις μετακινήσεις που δεν είναι απαραίτητες», πρόσθεσε.

Οι δημοτικές αρχές της Βαλένθια ανακοίνωσαν ότι όλα τα σχολεία θα μείνουν κλειστά σήμερα, όπως και τα δημόσια πάρκα, και ότι όλες οι αθλητικές εκδηλώσεις ακυρώθηκαν.

Utiel, Valencia in Spain today.... This is not normal #SpainFloodspic.twitter.com/ykbgGvoKaW — Volcaholic ?? (@volcaholic1) October 29, 2024

A bridge has been swept away in Paiporta in Valencia, Spain...??#SpainFloodspic.twitter.com/S0PLeB2CUX — Volcaholic ?? (@volcaholic1) October 29, 2024

Δώδεκα πτήσεις που θα προσγειώνονταν στο αεροδρόμιο της Βαλένθια εκτράπηκαν σε άλλες πόλεις της Ισπανίας λόγω των καταρρακτωδών βροχών και των ισχυρών ανέμων, ανακοίνωσε ο ισπανικός φορέας διαχείρισης αεροδρομίων Aena.

Άλλες δέκα πτήσεις που αναμενόταν να αναχωρήσουν ή να φτάσουν στο αεροδρόμιο ακυρώθηκαν.

Επίσης ο εθνικός φορέας διαχείρισης σιδηροδρομικών υποδομών Adif ανακοίνωσε ότι ανέστειλε τα δρομολόγια τρένων υψηλής ταχύτητας ανάμεσα στη Μαδρίτη και τη Βαλένθια λόγω των επιπτώσεων της καταιγίδας στα βασικά σημεία του σιδηροδρομικού δικτύου.

Αμαξοστοιχία υψηλής ταχύτητας που μετέφερε 276 επιβάτες εκτροχιάστηκε στην νότια περιφέρεια της Ανδαλουσίας, χωρίς να προκληθούν τραυματισμοί, ανακοίνωσαν οι περιφερειακές αρχές.

Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης παρείχαν βοήθεια σε δεκάδες ανθρώπους στην Αλόρα, στην Ανδαλουσία, σε ορισμένους μέσω ελικοπτέρου, μετά την υπερχείλιση ποταμού.

Η εθνική μετεωρολογική υπηρεσία Aemet κήρυξε κόκκινο συναγερμό στην περιοχή της Βαλένθια και ανέβασε στη δεύτερη υψηλότερη βαθμίδα τον συναγερμό σε ορισμένα τμήματα της Ανδαλουσίας. Προειδοποίησε ότι οι βροχές θα συνεχιστούν τουλάχιστον ως αύριο Πέμπτη.

Πολλοί δρόμοι έχουν αποκλειστεί και στις δύο περιοχές λόγω πλημμυρών.

Η περιοχή της Βαλένθια και η ισπανική ακτή στην Μεσόγειο υφίστανται εν γένει συχνά το φθινόπωρο το καιρικό φαινόμενο του «γκότα φρία» (κρύα σταγόνα), που προκαλεί ξαφνικές και εξαιρετικά σφοδρές πλημμύρες, ορισμένες φορές για αρκετές ημέρες.