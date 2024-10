Εικόνες Αποκάλυψης στην Ισπανία από τις πλημμύρες - Τουλάχιστον 13 νεκροί, ανάμεσά τους παιδιά

Εικόνες βιβλικής καταστροφής στην νοτιοανατολική Ισπανία από σφοδρές πλημμύρες. Δρόμοι πλημμύρισαν από νερά και λάσπες, ενώ υπάρχουν αναφορές για νεκρούς.

Οι αρχές στη νοτιοανατολική Ισπανία, που σαρώθηκε από ξαφνικές πλημμύρες χθες Τρίτη, εντόπισαν «πτώματα», δήλωσε ο επικεφαλής των τοπικών αρχών στην περιφέρεια Βαλένθια τις πρώτες πρωινές ώρες. «Βρέθηκαν νεκροί, όμως από σεβασμό στις οικογένειες, δεν θα δώσουμε περισσότερες λεπτομέρειες», είπε ο Κάρλος Μαθόν.

Οπως μετέδωσε ο κρατικός ραδιοτηλεοπτικός φορέας TVE, επικαλούμενος την αστυνομία, τουλάχιστον 13 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, μεταξύ των οποίων και παιδιά.

Χθες βράδυ, οι τοπικές αρχές έκαναν λόγο για τουλάχιστον επτά αγνοούμενους: έξι στην πόλη Λετούρ, στην επαρχία Αλμπαθέτε, στην περιφέρεια Καστίλη-Λα Μάντσα, κι άλλον έναν —οδηγό φορτηγού— στην πόλη Αλκούδια, στην περιφέρεια Βαλένθια.

Massive floods in Massanassa of #Valencia, #Spain. The streets turned into rivers.. pic.twitter.com/1wjjCDzKFx — Trending News (@Trend_War_Newss) October 29, 2024

Καταρρακτώδεις βροχές που έφερε ψυχρό μέτωπο κινούμενο κατά μήκος του νότιου και του ανατολικού τμήματος της Ιβηρικής χερσονήσου προκάλεσαν ξαφνικές πλημμύρες, εξωθώντας τις αρχές στις περιοχές που υφίστανται τα σοβαρότερα πλήγματα να παροτρύνουν τους πολίτες να παραμείνουν σπίτια τους και να αποφεύγουν κάθε μη απολύτως απαραίτητη μετακίνηση μέχρι νεοτέρας.

Utiel, Valencia in Spain today.... This is not normal #SpainFloodspic.twitter.com/VQwWi8piRr — Volcaholic ?? (@volcaholic1) October 29, 2024

«Ενημερώνομαι με ανησυχία για τις πληροφορίες για αγνοούμενους και ζημιές που προκάλεσε η καταιγίδα τις τελευταίες ώρες», ανέφερε ο ισπανός πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ μέσω X, καλώντας επίσης τους πολίτες να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών. «Πολλή προσοχή και να αποφύγετε τις ανώφελες μετακινήσεις», τόνισε.

Utiel, Valencia in Spain today.... This is not normal #SpainFloodspic.twitter.com/ykbgGvoKaW — Volcaholic ?? (@volcaholic1) October 29, 2024