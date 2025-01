Εικόνες Αποκάλυψης στο Λος Αντζελες: Εκτός ελέγχου οι φωτιές - Συγκλονιστικό βίντεο από drone

Οι εικόνες στις πυροπαθείς περιοχές «θυμίζουν Αποκάλυψη», είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Όριν Γουότερς μπροστά στο σπίτι του, που μετατράπηκε σε αποκαΐδια, στην κοινότητα Αλταντίνα, βόρεια του Λος Άντζελες. «Το να επιστρέφεις για να δεις αυτό, είναι αδιανόητο»

Βίντεο που τραβήχτηκε την Τετάρτη, παρουσιάζει μια εντελώς εγκαταλελειμμένη περιοχή, όπου τα σπίτια και οι δομές έχουν μετατραπεί σε στάχτες και ολόκληρα οικοδομιό τετράγωνα έχουν καεί ολοσχερώς.

NEW: Drone footage shows the devastating aftermath of the LA fires which have destroyed thousands of homes.

At this time, five people are deceased, over 2,000 structures have burned down and at least 130,000 residents are under evacuation order.

Unfortunately, forecasters warn… pic.twitter.com/gVeWmeaRWu