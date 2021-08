Εικόνες φρίκης στο αεροδρόμιο της Καμπούλ μετά την επίθεση του ISIS - ΒΙΝΤΕΟ

Σύμφωνα με νεότερο απολογισμό που ανέφεραν η εφημερίδα Wall Street Journal και το Sputnik, επικαλούμενοι μια πηγή του αφγανικού υπουργείου Υγείας, τουλάχιστον 60 Αφγανοί σκοτώθηκαν και ακόμη 150 άνθρωποι τραυματίστηκαν από τις βομβιστικές επιθέσεις που σημειώθηκαν νωρίτερα το απόγευμα κοντά στο αεροδρόμιο της αφγανικής πρωτεύουσας.

Ένα χειρουργείο, το οποίο λειτουργεί υπό την αιγίδα μιας ιταλικής φιλανθρωπικής οργάνωσης, ανέφερε ότι νοσηλεύει περισσότερους από 60 τραυματίες.

Δύο Αμερικανοί αξιωματούχοι ανέφεραν ότι, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό, οι Αμερικανοί στρατιώτες που έχασαν τη ζωή τους από τις βομβιστικές επιθέσεις στο αεροδρόμιο της Καμπούλ είναι τουλάχιστον 12.

Το τηλεοπτικό δίκτυο Fox μετέδωσε λίγα λεπτά νωρίτερα ότι οι 11 από αυτούς ήταν πεζοναύτες.

Σε πλάνα που ανάρτησε στο διαδίκτυο ένας Αφγανός δημοσιογράφος διακρίνονται αιμόφυρτα πτώματα, σε έναν δρόμο, ανάμεσα σε συντρίμμια. Ο άνθρωπος που τράβηξε το βίντεο ακούγεται να οδύρεται.

