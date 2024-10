Εικόνες καταστροφής στις ΗΠΑ από τον κυκλώνα Ελίν: Στους 155 οι νεκροί - «Κοινότητες σβήστηκαν από τον χάρτη»

“Γνωρίζουμε ότι οι καταστροφές που έχει προκαλέσει ο κυκλώνας Ελίν είναι πέρα από κάθε φαντασία”, δήλωσε χθες ο Δημοκρατικός κυβερνήτης της Βόρειας Καρολίνας Ρόι Κούπερ.

Η πολιτεία του μετρά τουλάχιστον 74 νεκρούς.

“Κοινότητες σβήστηκαν από τον χάρτη”, πρόσθεσε ο Κούπερ στη διάρκεια συνέντευξης Τύπου, διευκρινίζοντας ότι οι αρχές αναμένουν ότι ο απολογισμός των νεκρών θα αυξηθεί.

Η Λιζ Σέργουντ- Ράνταλ, σύμβουλος εσωτερικής ασφάλειας του Μπάιντεν, επεσήμανε τη Δευτέρα ότι 600 άνθρωποι αγνοούνται, προσθέτοντας ότι ελπίζει πως κάποιοι από αυτούς θα είναι ακόμη “ζωντανοί”.

"I've never seen devastation like this." Cars and trucks were tossed around like toys in Asheville, North Carolina, after catastrophic flooding from Helene. pic.twitter.com/4wA33g7VLB

Ο Αμερικανός πρόεδρος θα επισκεφθεί σήμερα τη Βόρεια Καρολίνα, ενώ η αντιπρόεδρος και υποψήφια των Δημοκρατικών για τις προεδρικές εκλογές θα μεταβεί στη Τζόρτζια, όπου έχουν επιβεβαιωθεί οι θάνατοι 25 ανθρώπων.

Η διαχείριση των επιπτώσεων του κυκλώνα έχει βρεθεί και στο επίκεντρο της προεκλογικής εκστρατείας για τις εκλογές της 5ης Νοεμβρίου.

Η Τζόρτζια και η Βόρεια Καρολίνα είναι μεταξύ των επτά αμφίρροπων πολιτειών που μπορεί να κρίνουν το αποτέλεσμα.

In disbelief - that’s the only way I can describe the floods and damage of Tropical Storm Helene in Asheville.

My heart goes out to everyone there - as they take steps to rebuild. This is never easy. ?????? pic.twitter.com/5SIIAn5f6N