Εικόνες που κόβουν την ανάσα: Ανδρας σώζει 3χρονο κοριτσάκι που κρέμεται από παράθυρο 8ου ορόφου πολυκατοικίας

Οι φωνές του κοριτσιού είχαν ως αποτέλεσμα να συγκεντρωθούν αμέσως αρκετοί περαστικοί κάτω από την πολυκατοικία. Ο Σαμπίτ Σοντακμπάγιεφ και ένας φίλος του πήγαιναν στη δουλειά όταν πρόσεξαν το πλήθος και συνειδητοποίησαν τι είχε συμβεί. Ο 37χρονος πατέρας 4 παιδιών δεν έχασε χρόνο: Έτρεξε μέσα στο κτίριο και χτύπησε την πόρτα του διαμερίσματος που βρίσκεται κάτω από εκείνο της οικογένειας του κοριτσιού. Στη συνέχεια σκαρφάλωσε έξω από το παράθυρο για να σώσει το κοριτσάκι.

??KAZAKHSTAN :#VIDEO BRAVE MAN ON HIS WAY TO WORK RISKED HIS LIFE TO SAVE A LITTLE GIRL

who was hanging from an 8th-floor window of a building in Nur-Sultan.

