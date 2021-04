Εικόνες που σοκάρουν στη Βραζιλία: Στο Σάο Πάολο αδειάζουν παλιούς τάφους για να χωρέσουν οι νεκροί από κορωνοϊό

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ- Reuters

Μόνο χθες το υπουργείο Υγείας της χώρας ανακοίνωσε 3.769 νέους θανάτους λόγω covid-19, λίγο λιγότερους από τον απόλυτο αριθμό ρεκόρ για τρίτη συνεχή ημέρα.

Η Βολιβία ανακοίνωσε χθες Πέμπτη ότι κλείνει τα σύνορά της με τη Βραζιλία λόγω των ανησυχιών για το νέο παραλλαγμένο στέλεχος του κορονοϊού που εντοπίστηκε στη γειτονική της χώρα.

Την Τετάρτη το βιοϊατρικό ινστιτούτο Butantan της Βραζιλίας είχε ανακοινώσει ότι εντόπισε νέο παραλλαγμένο στέλεχος του κορονοϊού, το οποίο μοιάζει με αυτό που πρωτοεντοπίστηκε στη Νότια Αφρική και φαίνεται να είναι πιο ανθεκτικό στα υπάρχοντα εμβόλια.

