Εικόνες σοκ από την Καλιφόρνια: Επαύλεις γίνονται στάχτη - Μαίνεται τεράστια πυρκαγιά

Οι Αρχές διέταξαν να εκκενωθούν οι περιοχές Coronado Pointe Drive, το Vista Court και τη Via Las Rosa στην περιοχή του Pacific Island, ενώ απομακρύνονται εθελοντικά οι κάτοικοι του Laguna Beach.

#BREAKING : More homes are burning atop the Aliso Summit Trail in Laguna Niguel as the #CoastalFire continues to sweep through Orange County. THE LATEST: https://t.co/vM6DOCZPzy pic.twitter.com/WDBp5M7leo

A massive wind-driven brush fire dubbed the #CoastalFire erupted in the Laguna Niguel area of Orange County, California, and is threatening homes along the Aliso Summit Trail. The smoke plume is so large, it’s hard to tell if homes are engulfed in flames. ??: @NBCLApic.twitter.com/esZmOEZ6xW