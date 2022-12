Εικόνες σοκ στη Γερμανία: Εξερράγη τεράστιο ενυδρείο σε ξενοδοχείο

Σύμφωνα με τον ιστότοπο του συγκροτήματος DomAquaree, το οποίο περιλαμβάνει ένα ξενοδοχείο Radisson, ένα μουσείο, καταστήματα και εστιατόρια, το ενυδρείο αυτό είναι το μεγαλύτερο ανεξάρτητο, κυλινδρικό ενυδρείο στον κόσμο, με ύψος 16 μέτρα, ενώ περιείχε ένα εκατομμύριο λίτρα νερού και 1.500 εξωτικά ψάρια.

Bro what the fuck the fish tank of my hotel just exploded in the middle of the night WHATS GOING ON. #radissonblu #Berlin #aquarium #Explosion pic.twitter.com/Od8iS9YxBN

Το συγκρότημα βρίσκεται στην τουριστική περιοχή Μίτε του Βερολίνου και οι υπηρεσίες αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων έχουν κλείσει έναν μεγάλο δρόμο μπροστά από το συγκρότημα που οδηγεί από την Αλεξάντερπλατς προς την Πύλη του Βραδεμβούργου λόγω του μεγάλου όγκου του νερού που έχει χυθεί από το κτίριο.

Ο δρόμος και το πεζοδρόμιο είναι γεμάτοι συντρίμμια.

Λεωφορεία έχουν σταλεί στο συγκρότημα για να προσφέρουν καταφύγιο στους ενοίκους του ξενοδοχείου που εγκαταλείπουν το κτίριο, ανέφερε η αστυνομία στο Twitter, καθώς η θερμοκρασία στο Βερολίνο κυμαίνεται γύρω στους 7 βαθμούς κάτω από το μηδέν.

According to its website, the Dom Aquaree, located beside a Radisson hotel in a busy tourist area of the Mitte district, is home to the world's largest free-standing cylindrical aquarium at 14 meters in height with 1,500 fish. pic.twitter.com/x4ncizp8wy