Εικόνες σοκ στην Κίνα: Κατέρρευσε ξενοδοχείο που χρησιμοποιούνταν για καραντίνα - Δεκάδες εγκλωβισμένοι στα συντρίμμια

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ-Reuters

Δεν έχει γίνει γνωστό πόσο ψηλό ήταν το κτίριο και τι προηγήθηκε της κατάρρευσης αλλά στη γύρω περιοχή βρίσκονται ισόγεια εμπορικά καταστήματα.

Το κτίριο κατέρρευσε περίπου στις 7:30 μμ και διασώθηκαν 34 άνθρωποι μέσα στο επόμενο δίωρο, ανακοίνωσαν οι αρχές της Κουανγκτσόου.

Σύμφωνα με την ίδια εφημερίδα, το ξενοδοχείο είχε 80 δωμάτια και είχε ανοίξει τον Ιούνιο του 2018.

Η τοπική κυβέρνηση της Φουτζιάν ανακοίνωσε ότι μέχρι χθες ο αριθμός των κρουσμάτων ανέρχετο σε 296 και ότι 10.819 άνθρωποι βρίσκονται υπό επιτήρηση καθώς θεωρούνται ύποπτα κρούσματα.

#BREAKING : A hotel building collapsed in Quanzhou, SE China's Fujian at around 7 pm Saturday, trapping an unknown number of people under it. So far 16 people have been rescued. Rescue work remains underway. pic.twitter.com/rK7tEagQvV

#BREAKING: A five-storey hotel in Quanzhou in the Fujian province suddenly collapses on March 7 evening. Several Chinese media outlets say that the hotel is currently being used as a quarantine site for #COVID?19. About a dozen have been rescued. Internet video. pic.twitter.com/dMIJivGXlI