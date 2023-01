Εικόνες χάους από την Κίνα την ώρα που ανακοινώνει μόλις έναν θάνατο από κορωνοϊό - Η αντίδραση του ΠΟΥ και η σύσταση της ΕΕ

Καθώς ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας τόνισε χθες πως δεν θεωρεί «αντιπροσωπευτικά» τα δεδομένα που ανακοινώνουν οι αρχές στο Πεκίνο, ενώ χαρακτήρισε «υπερβολικά στενό» τον ορισμό των θανάτων που οφείλονται στη νόσο που προκαλεί ο νέος κορωνοϊός, ο μηχανισμός αντιμετώπισης κρίσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης «ενεθάρρυνε σθεναρά» χθες Τετάρτη τα κράτη μέλη να ζητούν οι ταξιδιώτες από την Κίνα να υποβάλλονται σε μοριακά τεστ το πολύ 48 ώρες πριν από την αναχώρηση.

«Πιστεύουμε ότι οι τρέχοντες αριθμοί που δημοσιεύονται από την Κίνα δεν αντιπροσωπεύουν τον πραγματικό αντίκτυπο της νόσου όσον αφορά τις εισαγωγές σε νοσοκομεία, τις εισαγωγές σε ΜΕΘ, ιδιαίτερα όσον αφορά τους θανάτους», δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου ο διευθυντής της υπηρεσίας αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων του ΠΟΥ, Μάικ Ράιαν.

Οι εικόνες άλλωστε που έρχονται από την Κίνα, με τους ανθρώπους να συνωστίζονται σε νοσοκομεία και κρεματόρια καταδεικνύουν τη χαοτική κατάσταση που επικρατεί στη χώρα.

Data from China shows that no new coronavirus variant has been found there, but also that the country under-represents how many people have died in a rapidly spreading COVID-19 outbreak, WHO officials said on Wednesday.

Visit: https://t.co/xMu4W5O1NU#etribune#news#China#WHO