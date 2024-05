Εικόνες χάους στα αμερικάνικα πανεπιστήμια: Νέες συλλήψεις από την αστυνομία

Η αμερικάνικη αστυνομία απομάκρυνε με τη βία εκατοντάδες διαδηλωτές από πολλά πανεπιστήμια, διαλύοντας παράλληλα διάφορους καταυλισμούς που είχαν στηθεί, μεταξύ αυτών και στο UCLA της Καλιφόρνια.

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με το Reuters, η αστυνομία του Λος Άντζελες ανέφερε ότι 210 άτομα συνελήφθησαν στο UCLA, ενώ εκατοντάδες συλλήψεις έγιναν και σε άλλα πανεπιστήμια το περασμένο βράδυ.

Ζωντανά τηλεοπτικά πλάνα έδειξαν αστυνομικούς να κατεβάζουν σκηνές και να γκρεμίζουν αυτοσχέδια οδοφράγματα στο UCLA, ενώ υπάλληλοι του πανεπιστημίου είπαν ότι το εκπαιδευτικό ίδρυμα με τους σχεδόν 52.000 φοιτητές θα παραμείνει και σήμερα κλειστό.

A UCLA student protestor told @Reuters he was 'on the front lines' of the pro-Palestinian protest camp and described what he said was the harrowing ordeal of being arrested and detained pic.twitter.com/SGPj71JKZH — Reuters (@Reuters) May 3, 2024

Στο Πόρτλαντ του Όρεγκον, οι αστυνομικές δυνάμεις εισέβαλαν στη βιβλιοθήκη του Πολιτειακού Πανεπιστημίου, που βρισκόταν υπό κατάληψη από διαδηλωτές από τη Δευτέρα, και προχώρησαν σε συλλήψεις.

Στο Νιου Χάμσαϊρ, κατά τη διάρκεια της νύχτας, η αστυνομία συνέλαβε περίπου 100 διαδηλωτές σε δύο ξεχωριστά περιστατικά στο πανεπιστήμιο Ντάρτμουθ και στο πανεπιστήμιο του Νιού Χάμσαϊρ, διαλύοντας παράλληλα τις πρόχειρες κατασκηνώσεις των φοιτητών που είχαν στηθεί εκεί.

Παρόμοιες περιστατικά αστυνομικής καταστολής έλαβαν χώρα σε πανεπιστημιουπόλεις σε 21 πολιτείες σε όλες τις ΗΠΑ, από την Αριζόνα έως τη Βιρτζίνια και το Οχάιο. Η αστυνομία έχει συλλάβει συνολικά περίπου 2.000 διαδηλωτές μέχρι σήμερα.

Ωστόσο, ορισμένα πανεπιστήμια κατάφεραν να αποφύγουν τις αντιπαραθέσεις μεταξύ της αστυνομίας και των φοιτητών.

Λίγο βορειότερα από το UCLA, στο πανεπιστήμιο Μπέρκλεϋ της Καλιφόρνια οι φοιτητικές διαδηλώσεις έχουν πραγματοποιηθεί μέχρι στιγμής χωρίς συλλήψεις ή διακοπή των εργασιών του εκπαιδευτικού ιδρύματος. Η πρύτανης του Μπέρκλεϋ Κάρολ Κριστ επέτρεψε στους φοιτητές να διατηρήσουν έναν χώρο διαμαρτυρίας στο πανεπιστήμιο στα σκαλιά του εμβληματικού κτιρίου Σπρόου Χολ, όπου ο Μάρτιν Λούθερ Κινγκ είχε δώσει μια ομιλία για τα πολιτικά δικαιώματα το 1967.

Στο πανεπιστήμιο Μπράουν στο Ρόουντ Άιλαντ, οι φοιτητές συμφώνησαν να αποχωρήσουν από τον καταυλισμό τους μετά από συμφωνία με τη διοίκηση του ιδρύματος ότι θα διεξαχθεί ψηφοφορία για το αν θα συνεχίσει να συνεργάζεται με εταιρείες που συνδέονται με τις στρατιωτικές επιθέσεις του Ισραήλ στη Γάζα.

Από την άλλη πλευρά, οι αντίπαλοι των φιλοπαλαιστίνιων διαδηλωτών τους κατηγορούν για αντισημιτισμό και ρητορική μίσους, καθώς επίσης καταγγέλλουν ότι στις συγκεντρώσεις και τις διαδηλώσεις στα τριτοβάθμια ιδρύματα της χώρας συμμετέχουν πάρα πολλοί εξωπανεπιστημιακοί. Οι ισχυρισμοί αυτοί απορρίπτονται κατηγορηματικά από τους διαδηλωτές φοιτητές, οι οποίοι καλούν τον πρόεδρο Τζο Μπάιντεν να κάνει περισσότερα για να σταματήσει την αιματοχυσία στη Γάζα και ζητούν τη διακοπή σχέσεων των πανεπιστημίων με εταιρείες που υποστηρίζουν την κυβέρνηση του Ισραήλ.

Dozens of protesters were arrested on the UCLA campus grounds as police led a crackdown to dismantle a pro-Palestinian protest camp https://t.co/HmvZ1oPOIApic.twitter.com/kyX8Wvsobz — Reuters (@Reuters) May 2, 2024

WARNING: GRAPHIC CONTENT A pre-dawn police crackdown at UCLA marked the latest flashpoint in mounting tensions on US college campuses, where protests over Israel's war in Gaza have led to student clashes with each other and with law enforcement https://t.co/qg3t7XipqZpic.twitter.com/pAMoIdTWKB — Reuters (@Reuters) May 3, 2024

Οι δηλώσεις του Τζο Μπάιντεν

Ο Αμερικανός πρόεδρος έσπασε χθες τη σιωπή του για τις διαδηλώσεις μετά τις αστυνομικές επιδρομές στα πανεπιστήμια, λέγοντας ότι οι πολίτες έχουν το δικαίωμα να διαμαρτύρονται, όχι όμως να εξαπολύουν βία.

Ο Τζο Μπάιντεν, ο οποίος επιδιώκει την επανεκλογή του τον Νοέμβριο έναντι του Ρεπουμπλικανού υποψήφιου και πρώην προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, έχει ακολουθήσει μέχρι τώρα προσεκτική γραμμή, καθώς αντιμετωπίζει την κριτική από όλο το πολιτικό φάσμα για την πολιτική του στο Ισραήλ, τόσο από δεξιά όσο και από αριστερά.