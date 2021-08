Εικόνες χάους στο Αφγανιστάν: Χιλιάδες άνθρωποι πολιορκούν το αεροδρόμιο της Καμπούλ για να διαφύγουν από τους Ταλιμπάν

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ,dpa

Πολλοί Αφγανοί σε απόγνωση, οι οποίοι είτε εργάστηκαν με τα ξένα στρατεύματα τις τελευταίες δύο δεκαετίες ή εργάζονταν σε τομείς όπως εκείνου της προάσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων φοβούνται για τις ζωές τους και πολλοί προσπαθούν να μπουν οι ίδιοι ή οι οικογένειές τους εντός του αεροδρομίου.

#VIDEO: A small Afghan child was pulled over a wall to US soldiers at #Kabul airport as thousands attempted to flee following the Taliban's takeover of #Afghanistan. (Warning: distressing) pic.twitter.com/tugO3flzOx