Είκοσι νεκρούς και τεράστιες καταστροφες άφησε πίσω του ο κυκλώνας Ντόριαν στις Μπαχάμες - Πλησιάζει με 185 χλμ/ώρα την Καλιφόρνια

Περί τις 06:00 ώρα Ελλάδας, ο Ντόριαν βρισκόταν περίπου 170 χιλιόμετρα νότια του Τσάρλστον (Νότια Καρολίνα) και διένυε περίπου 11 χιλιόμετρα την ώρα, ενημέρωσε στο πιο πρόσφατο έκτακτο δελτίο του για το ακραίο καιρικό φαινόμενο το εθνικό κέντρο κυκλώνων (NHC) των ΗΠΑ.

JUST IN: Hurricane Dorian strengthens to Cat. 3 storm, fluctuations in intensity expected during next 12 hours, NHC reports. pic.twitter.com/EFTOhhrn0C