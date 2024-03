«Είμαι από εκεί που είναι ο Μέσι» - Πώς σώθηκε 90χρονη Ισραηλινή κατά την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου

Η 90χρονη αφηγείται τα γεγονότα σε νέο ντοκιμαντέρ για τις φρικιαστικές επιθέσεις της Χαμάς που εστιάζει στην λατινοϊσραηλινή κοινότητα με τίτλο «Voces Del 7 De Octubre - Latino Stories of Survival».

Οι δύο ένοπλοι την ρωτούσαν που βρίσκονταν τα υπόλοιπα μέλη της οικογένειας.

«Μη μου μιλάτε», είπα «γιατί εγώ δεν ξέρω την γλώσσα σας. Μιλάτε αραβικά και εγώ μιλάω λίγα εβραϊκά», του λέω.«Εγώ μιλάω ισπανικά της Αργεντινής», λέει η Εστερ Κούνιο. Τότε μου λέει "Τί είναι η Αργεντινή;"».

«Τότε του λέω: "Βλέπεις ποδόσφαιρο;" Μου λέει: "Ναι, ναι, μ'αρέσει το ποδόσφαιρο". Του λέω: "Είμαι από κει που είναι ο Μέσι". Και εκείνος απαντά: "Μέσι! Μ'αρέσει ο Μέσι"».

Και τότε, σε μία από τις πιο σουρεαλιστικές στιγμές εκείνης της τραγικής ημέρας, ο ένας από τους δύο άνδρες έσκυψε προς την Εστερ Κούνιο και άφησε το καλάσνικοφ στα πόδια της. Ο άλλος τους φωτογράφισε.

«Εκανε το χέρι του έτσι», είπε η 90χρονη μιμούμενη το σήμα της νίκης. «Και μας πήραν φωτογραφία και μετά, μετά έφυγαν».

Η φωτογραφία της Εστερ Κούνιο με το AK-47 στην ποδιά της και τον Παλαιστίνιο με το στρατιωτικό γιλέκο και την μπαλακλάβα έγινε viral στα κοινωνικά μέσα. Ο ένοπλος φορούσε μπαντάνα της οργάνωσης Ισλαμικός Τζιχάντ, μίας από τις οργανώσεις που συμμετείχαν στην επίθεση κατά του Ισραήλ.

