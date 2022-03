«Είμαι ζωντανός»: Η απάντηση του Καναδού ελεύθερου σκοπευτή στους Ρώσους

Ο ίδιος ωστόσο μίλησε στο Global News προκειμένου να απαντήσει στις φήμες.

Μιλώντας από την περιοχή του Κιέβου στο Global News είπε ότι «τρώει καλά, είναι ξεκούραστος και είναι πολύ καλά». Αν και δηλώνει πως δεν ξέρει από πού προήλθαν οι φήμες, είπε ότι ήταν έκπληξη για αυτόν όταν βγήκε από την πρώτη γραμμή πριν από αρκετές ημέρες. «Ήμουν το τελευταίο άτομο που έμαθε τα νέα ότι ήμουν νεκρός», είπε.

«Νομίζω ότι είναι απλώς τρολάρισμα. Αλλά νομίζω ότι είναι περίεργο γιατί μετά από λίγο ο εχθρός θα χάσει την αξιοπιστία του με αυτήν την προπαγάνδα. Δεν καταλαβαίνω γιατί σπρώχνουν τέτοια ψέματα. Είναι αρκετά προφανές γιατί μετά από λίγες μέρες βγαίνω έξω και λέω σε όλους ότι είμαι ζωντανός», δηλώνει.

Ο Wali είπε ότι πέρασε την τελευταία εβδομάδα στην πρώτη γραμμή «στην περιοχή του Κιέβου» και ξεκουράζεται τώρα καθώς είναι άρρωστος. Είπε ότι τον ταλαιπωρεί βήχας, λέγοντας ότι θα επιστρέψει στην πρώτη γραμμή τις επόμενες μέρες.

#Breaking: An infamous Canadian sniper, known as Wali, rumoured to have been killed by Russians in Ukraine, is alive and well and resting in the Kyiv region before heading back to the front lines

Says he was simply in black-out mode

Spoke to him moments ago. Story coming soon pic.twitter.com/a3QXepiYyK