«Είναι ακόμη όμορφη, μοιάζει σαν ζωντανή»: Συγκλονίζουν οι γονείς της Σάνι Λουκ - Βίντεο

«Ο στρατός ήρθε και μας είπε ότι η σορός της βρέθηκε και μεταφέρθηκε στο Ισραήλ. Είμαστε χαρούμενοι που επέστρεψε και μπορούμε να την θάψουμε κανονικά», ανέφερε η μητέρα της Ρικάρντα Λουκ στην Post.

«Το σώμα που έχουμε τώρα είναι πλήρες και όμορφο και μοιάζει πραγματικά σαν να είναι ζωντανή. Ήταν «σαν θαύμα» που το σώμα της βρέθηκε σε αυτή την κατάσταση», τόνισαν χαρακτηριστικά.

Ο πατέρας δεν δίστασε να πει ότι ίσως «βρισκόταν σε ένα από τα τούνελ που ήταν πολύ, πολύ κρύο… γι’ αυτό το σώμα είναι πλήρες και όμορφο και το δέρμα έχει ακόμα το ίδιο χρώμα, βλέπετε ακόμα τα τατουάζ, είναι εκπληκτικό».

Μάλιστα χαρακτήρισαν «λύτρωση» το γεγονός πως βρέθηκε η σορός. Πιο συγκεκριμένα δήλωσαν:

«Το σώμα επέστρεψε, μπορούμε να την θάψουμε. Είναι μια μικρή ανακούφιση που ξέρουμε πού είναι το σώμα της και ότι θα είναι εδώ στο Ισραήλ θαμμένη», είπαν. Να σημειωθεί πως όταν έμαθαν ότι βρέθηκε η σορός της και επιστρέφει στο Ισραήλ ήταν στη διαδικασία κατασκευής ενός μνημειακού αγάλματος προς τιμήν της.

«Έτσι νιώθουμε ότι είναι πάντα μαζί μας. Την αισθανόμαστε. Είναι χαρούμενη που επιστρέφει στο Ισραήλ και κλείνει τον κύκλο. Είμαι ευτυχής που την έχω κοντά μου», κατέληξε ο Νίσιμ Λουκ.

Η Σάνι Λουκ διασκέδαζε στο πάρτι κοντά στη Λωρίδα της Γάζας στις 7 Οκτωβρίου 2023 όταν τρομοκράτες της Χαμάς εισέβαλλαν στο Ισραήλ και σκότωσαν περίπου 260 νέους.

Μάλιστα, η Λουκ ήταν σε ένα από τα φρικιαστικά βίντεο με τις θηριωδίες της Χαμάς. Η οικογένειά της την αναγνώρισε σε ένα από τα βίντεο που κυκλοφόρησαν οι τρομοκράτες της Χαμάς στο διαδίκτυο. Η Σάνι κείτονταν αναίσθητη στο πίσω μέρος ενός φορτηγού με ενόπλους της Χαμάς.

Shani Louk, Amit Buskila and Yitzhak Gelernter were kidnapped and murdered by Hamas terrorists on October 7 from the Nova Music Festival.

Overnight, our troops recovered their bodies and brought them back home to Israel.

We will continue operating to bring all of our hostages… pic.twitter.com/ya8IoZ8Dvb