«Είναι κακιά και επικίνδυνη»: Επίθεση του πρίγκιπα Χάρι στην Καμίλα

Εξηγώντας γιατί χρησιμοποιεί αυτούς τους χαρακτηρισμούς για τη σύζυγο του πατέρα του, του βασιλιά Καρόλου Γ΄, ο Χάρι ανακάλεσε τα όσα είχε πει η μητέρα του, η πριγκίπισσα Νταϊάνα, για την Καμίλα όταν την είχε αποκαλέσει σε συνέντευξή της το 1995 ως «το τρίτο πρόσωπο στον γάμο της» και είπε ότι έγινε «κακιά» (σ.σ. η Καμίλα) γιατί «χρειαζόταν να αποκαταστήσει την εικόνα της».

Με το ίδιο σκεπτικό είπε ότι η επιθυμία της αυτή την καθιστούσε «επικίνδυνη» κατηγορώντας την ότι «αντάλλασσε πληροφορίες» με εκπροσώπους του Τύπου σε μια προσπάθεια να γραφτούν περισσότερες θετικές ιστορίες για το πρόσωπό της.

«Η ανάγκη της να αποκαταστήσει την εικόνα της την έκανε επικίνδυνη για τις συμμαχίες που σχημάτιζε με τον βρετανικό Τύπο. Και υπήρχε ανοιχτή προδιάθεση και από τις δύο πλευρές να ανταλλάξουν πληροφορίες. Και με μια οικογένεια βασισμένη στην ιεραρχία και με την ίδια καθ' οδόν για να γίνει η βασιλική σύζυγος θα είχαμε πτώματα στον δρόμο» είπε χαρακτηριστικά ο Χάρι.

Ο Χάρι κατηγόρησε ακόμη τη βασιλική οικογένεια για «μια πραγματικά άθλια αντίδραση» την ημέρα του θανάτου της βασίλισσας Ελισάβετ, υποστηρίζοντας ότι ήταν «σε θέση άμυνας» και είχε δει «διαρροές». «Αγαπώ τον πατέρα μου, τον αδερφό μου, την οικογένειά μου. Δεν έχω καμία διάθεση να τους προκαλέσω κακό. Αλλά όσον αφορά τα ταμπλόιντ ορισμένα μέλη (σ.σ. της βασιλικής οικογένειας) είχαν αποφασίσει να "ξαπλώσουν με τον διάβολο" για να αποκαταστήσουν την εικόνα τους. Αυτή ήταν η επιλογή τους. Αλλά η "κόκκινη γραμμή" για μένα ήρθε όταν αυτή η προσπάθεια γίνεται επιβλαβής για άλλους, εμένα και άλλα μέλη της οικογένειάς μου».

