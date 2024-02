«Είπε ναι»: Ο Αυστραλός πρωθυπουργός Αλμπανέζι έκανε πρόταση γάμου στη σύντροφό του ανήμερα του Αγίου Βαλεντίνου

Στη φωτογραφία μάλιστα η Χέιντον φορούσε ένα δαχτυλίδι αρραβώνα που είχε σχεδιαστεί με τη συμβολή και του Αλμπανέζι.

"Είναι τέτοια η χαρά να μπορείς να βρεις ένα σύντροφο που να θέλεις να περάσεις την υπόλοιπη ζωή σου μαζί του", δήλωσε σήμερα ο Αλμπανέζι σε συνέντευξή του στο Sky.

She said yes ?? pic.twitter.com/aU1Mk2WInH