Ειρηνευτικό σχέδιο για την Ουκρανία: Ο Ζελένσκι θα έχει τηλεφωνική συνομιλία με Μακρόν, Μερτς και Στάρμερ - Real.gr

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι θα έχει σήμερα τηλεφωνική συνομιλία με τον Γάλλο ομόλογό του Εμανουέλ Μακρόν, τον Γερμανό καγκελάριο Φρίντριχ Μερτς και τον Βρετανό ομόλογό του Κιρ Στάρμερ για το ειρηνευτικό σχέδιο των ΗΠΑ για την Ουκρανία, το οποίο περιλαμβάνει μεγάλες παραχωρήσεις στη Ρωσία, ανακοίνωσαν σήμερα στο AFP ένας Ουκρανός και ένας Βρετανός αξιωματούχος.

Τηλεφωνική επικοινωνία με τον Γάλλο πρόεδρο, τον Γερμανό καγκελάριο και τον Βρετανό πρωθυπουργό προβλέπεται για τα μέσα της ημέρας, διευκρίνισε στο AFP υψηλόβαθμος αξιωματούχος της ουκρανικής προεδρίας, ο οποίος ζήτησε να μην κατονομαστεί.

Κυβερνητική πηγή της Βρετανίας δήλωσε επίσης στο Reuters ότι ο Στάρμερ θα μετάσχει σήμερα σε τηλεφωνική συνομιλία μαζί με τον Γερμανό καγκελάριο για το αμερικανο-ρωσικό σχέδιο για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.

Ο Μερτς ματαίωσε νωρίτερα εκδήλωση για να μετάσχει στην τηλεφωνική συνομιλία, δήλωσαν δύο κυβερνητικές πηγές στο Ρόιτερς.