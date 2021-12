Ειρηνικός: Κίνδυνος τοξικής βροχής εξαιτίας έκρηξης ηφαιστείου στα νησιά Τόνγκα - ΒΙΝΤΕΟ

Το φαινόμενο δεν προκάλεσε κανέναν τραυματισμό, όμως η TGS προειδοποίησε χθες πως η τέφρα και τα αέρια από το ηφαίστειο ενδέχεται να προκαλέσουν όξινη βροχή καθώς αναμιγνύονται με το νερό στην ατμόσφαιρα.

Συμβούλευσε τους κατοίκους να μην μαζεύουν νερό της βροχής μέχρι νεοτέρας.

Stole this footage from my cuzn of Hunga Tonga & Hunga Ha’apai where an undersea volcano erupted on Sunday night. pic.twitter.com/4ED8mpxmwk