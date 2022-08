«Είσαι η επόμενη»: Απειλές κατά της συγγραφέως του «Χάρι Πότερ» επειδή στήριξε τον Ρούσντι

Συγκεκριμένα, η Βρετανίδα συγγραφέας έγραψε: «Αισθάνομαι αηδία αυτή τη στιγμή. Ας είναι καλά». Τότε, όπως αναφέρει η Daily Mail, χρήστης του Twitter που περιέγραψε τον δράστη της επίθεσης του Ρούσντι ως «επαναστάτη σιίτη μαχητή» της έγραψε: «Μην ανησυχείς, είσαι η επόμενη».

Πολλοί ήταν φυσικά κι αυτοί που έσπευσαν να την υποστηρίξουν, με την συγγραφέα να δίνει στη δημοσιότητα τις απειλές που δέχεται.

