«Είσαι ο ήρωάς μου»: Οταν ο Μπεν Στίλερ συνάντησε τον Ζελένσκι στο Κίεβο - ΒΙΝΤΕΟ

Βίντεο που αναρτήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης καταγράφουν τη θερμή χειραψία μεταξύ του Ζελένσκι και του Στίλερ, προτού καθίσουν για να συζητήσουν τα τεράστια προβλήματα των προσφύγων που εκτοπίστηκαν από την εισβολή των ρωσικών δυνάμεων στην καθημαγμένη από τον πόλεμο Ουκρανία.

«Είσαι ο ήρωάς μου!», αναφώνησε κάποια στιγμή ο σταρ του Χόλιγουντ απευθυνόμενος στον Ουκρανό πρόεδρο.

Μαζί με τον Στίλερ ταξίδεψε και η εκπρόσωπος της UNHCR για την Ουκρανία, Καρολίνα Λίντχολμ Μπίλινγκ και οι δύο τους επισκέφθηκαν τις ισοπεδωμένες αστικές περιοχές του Ιρπίν, όπου συζήτησαν με κατοίκους που επέζησαν των βομβαρδισμών και της κατοχής. «Άλλο είναι να βλέπεις την καταστροφή στην τηλεόραση και τα κοινωνικά δίκτυα κι άλλο να την αντικρίζεις με τα ίδια σου τα μάτια. Το σοκ είναι πολύ μεγαλύτερο», είπε ο Στίλερ στον Ζελένσκι. «Αυτό που είδες στο Ιρπίν είναι σίγουρα τρομακτικό. Αλλά είναι ακόμα χειρότερο να φανταστούμε τι συμβαίνει στους οικισμούς που εξακολουθούν να βρίσκονται υπό προσωρινή κατοχή στα ανατολικά», απάντησε ο Ουκρανός πρόεδρος.

It was an honour to meet President @ZelenskyyUa on #WorldRefugeeDay as part of my visit with UNHCR @Refugees to stand in solidarity with people forced to flee in Ukraine and worldwide, and bring more attention to the humanitarian situation. @Refugees#WithRefugeespic.twitter.com/zpNpva233j