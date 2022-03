Εισβολή στην Ουκρανία: Σειρήνες και τρόμος ξανά στο Κίεβο -Οι Ρώσοι έχουν περικυκλώσει την Οδησσό- LIVE εικόνα

Tην ίδια ώρα, ο δήμαρχος της Οδησσού, Γκενάντι Τρουχάνοφ, δήλωσε ότι ο στόχος της Ρωσίας είναι, όπως φαίνεται, να περικυκλώσει την Οδησσό με χερσαίες και ναυτικές δυνάμεις, αποκόπτοντας την πρόσβαση της Ουκρανίας στη Μαύρη Θάλασσα και τον κύριο σύνδεσμο της χώρας με την παγκόσμια οικονομία.

«Η αίσθηση μου είναι ότι θα περικυκλώσουν την Οδησσό και θα κρατήσουν αυτή τη θέση όσο συνεχίζουν την επίθεσή τους στο Κίεβο», είπε ο Τρουχάνοφ, άποψη την οποία συμμερίζονται και οι ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις.

A convoy said to be 40 miles long has reached the outskirts of Kyiv, according the the Russian Defence Ministry.

??? Ukrainian artillery shells Russian forward base in Kozarovychi, north of #Kyiv #Ukraine #UkraineRussiaWar pic.twitter.com/bEyUsSzNvN

Έφθασε Μολδαβία η ελληνική αυτοκινητοπομπή

«Η αυτοκινητοπομπή υπό τον συντονισμό του Πρέσβη Φραγκίσκου Κωστελλένου πέρασε τα σύνορα Ουκρανίας-Μολδαβίας όπου τους περίμενε κλιμάκιο της Πρεσβείας μας στο Βουκουρέστι. Η επιχείρηση #Νόστος3 ολοκληρώθηκε επιτυχώς. Συγχαρητήρια σε όσους συνέβαλαν στην αίσια έκβαση», ανακοίνωσε μέσω Twitter o Νίκος Δένδιας.

Η πομπή των 21 αυτοκινήτων, ξεκίνησε στις 11 το πρωί από την πόλη Ούμαν, όπου οι 82 Έλληνες είχαν διανυκτερεύσει.

Αγωνία για το πυρηνικό εργοστάσιο στη Ζαπορίζια

Οι ένοπλες δυνάμεις της Ρωσίας κατέλαβαν το πυρηνικό εργοστάσιο Ζαπορίζια στο νοτιοανατολικό τμήμα της Ουκρανίας, ανακοίνωσαν σήμερα οι τοπικές αρχές. "Το επιχειρησιακό προσωπικό παρακολουθεί την κατάσταση των αντιδραστήρων", ανέφεραν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ενώ πρόσθεσαν ότι οι προσπάθειες για τη διασφάλιστη της λειτουργίας ακολουθούν τους κανόνες ασφαλείας.

Video of the battle from the last night for the #nuclear power plant in #Energodar . pic.twitter.com/hkpPdT3z1B

Η Ουκρανία ανακοίνωσε ότι οι ρωσικές δυνάμεις βομβάρδισαν στο πυρηνικό εργοστάσιο τα ξημερώματα της Παρασκευής, προκαλώντας πυρκαγιά σε κτίριό του. Η φωτιά κατασβέστηκε νωρίτερα σήμερα το πρωί.

Το υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας επέρριψε σήμερα την ευθύνη για την επίθεση στην περιοχή του ουκρανικού πυρηνικού σταθμού της Ζαπορίζια σε Ουκρανούς σαμποτέρ, αποκαλώντας την «αποκρουστική προβοκάτσια».

Εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Άμυνας δήλωσε πως το εργοστάσιο λειτουργεί κανονικά και πως η περιοχή είχε τεθεί υπό ρωσικό έλεγχο από τις 28 Φεβρουαρίου.

«Ωστόσο χθες βράδυ στην περιοχή δίπλα στο εργοστάσιο, έγινε μία προσπάθεια από το εθνικιστικό καθεστώς του Κιέβου να κάνει μια αποκρουστική προβοκάτσια», φέρεται να δήλωσε ο εκπρόσωπος Ίγκορ Κονασένκοφ, μεταδίδει το πρακτορείο Reuters.

Ο εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Άμυνας είπε πως μια περιπολία της ρωσικής της ρωσικής εθνοφρουράς δέχθηκε επίθεση από ομάδα Ουκρανών σαμποτέρ στην περιοχή δίπλα στο εργοστάσιο.

Η φωτιά τέθηκε υπό πλήρη έλεγχο και «εξουδετερώθηκε στις 06:20», διευκρίνισε η ουκρανική υπηρεσία μέσω Facebook.

Το πυρηνικό ηλεκτροπαραγωγικό εργοστάσιο στη Ζαπορίζια, το μεγαλύτερο της Ευρώπης, στην κεντρική Ουκρανία, χτυπήθηκε σήμερα κατά τη διάρκεια βομβαρδισμού του ρωσικού στρατού, που προκάλεσε πυρκαγιά, πάντως η ασφάλεια της εγκατάστασης είναι «εγγυημένη», σύμφωνα με το Κίεβο, που κατηγόρησε τη Μόσχα για «πυρηνική τρομοκρατία».

“I ask you to come to your senses, immediately stop firing at the Zaporizhzhia nuclear power plant.”

Ukrainian officials say Europe’s largest nuclear plant caught fire after Russian troops began shelling the facility early Friday https://t.co/OrjrRfHZ2Fpic.twitter.com/qoynM4fEme