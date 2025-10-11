Εκεχειρία στη Γάζα: Χιλιάδες εκτοπισμένοι Παλαιστίνιοι στον δρόμο της επιστροφής - Βίντεο - Real.gr

Η συμφωνία κατάπαυσης του πυρός μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς τέθηκε σε ισχύ σήμερα στη Λωρίδα της Γάζας, οδηγώντας χιλιάδες εκτοπισμένους Παλαιστίνιους στον δρόμο της επιστροφής κατά μήκος του παλαιστινιακού θύλακα, που έχει καταστραφεί έπειτα από δύο χρόνια πολέμου.

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε πως ελπίζει ότι η χώρα του θα μπορούσε να γιορτάσει «μια ημέρα εθνικής χαράς» από τη Δευτέρα το βράδυ με «την επιστροφή όλων των ομήρων» που κρατούνται στη Γάζα.

Μετά την ανακοίνωση από τον ισραηλινό στρατό της εφαρμογής της κατάπαυσης του πυρός στις 12.00 ώρα Ελλάδας, χιλιάδες εκτοπισμένοι πήραν τον δρόμο προς το βόρειο τμήμα του θύλακα, την ώρα που άλλοι επέστρεψαν στα χαλάσματα των σπιτιών τους στη Χαν Γιούνις, στο νότιο τμήμα, σύμφωνα με εικόνες που μετέδωσε το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP).

Ένα τεράστιο ρεύμα ανθρώπων εκτεινόταν κατά μήκος του οδικού άξονα αλ Ρασίντ, κοντά στη Νουσεϊράτ, στο κεντρικό τμήμα της Λωρίδας της Γάζας, με κατεύθυνση την πόλη της Γάζας.

🚨 BREAKING: Tens of thousands of Palestinians are FLOODING toward northern Gaza after President Trump’s ceasefire took effect and peace broke out in the region Many of them are seeking to return to their home, or check if it’s been destroyed, along with other property. This is… pic.twitter.com/L15Rxt0CL7 — Eric Daugherty (@EricLDaugh) October 10, 2025

«Όταν έμαθα τα νέα της ισραηλινής απόσυρσης και ότι ο δρόμος θα ήταν ανοικτός, κατευθυνθήκαμε αμέσως με την οικογένειά μου προς τον άξονα αλ Ρασίντ προκειμένου να επιστρέψουμε σπίτια μας», δήλωσε ο Άχμαντ Αζάμ, ένας εκτοπισμένος ηλικίας 35 ετών, που κατάγεται από την πόλη της Γάζας.

«Επιστρέφουμε στα σπίτια μας παρά τις καταστροφές, την πολιορκία και τον πόνο. Είμαστε χαρούμενοι ακόμα κι αν επιστρέφουμε στα συντρίμμια. Τουλάχιστον είναι η γη μας», είπε ο Αμίρ Αμπού Ιγιάντεχ, ηλικίας 32 ετών, στη Χαν Γιούνις.

«Δόξα τω Θεώ, το σπίτι μου παραμένει όρθιο», ανέφερε ο 40χρονος Ισμαΐλ Ζαϊντά, από τη συνοικία Σεΐχ Ραντουάν, στην πόλη της Γάζας. «Όμως, το μέρος έχει καταστραφεί, τα σπίτια των γειτόνων μου έχουν καταστραφεί, ολόκληρες συνοικίες έχουν ισοπεδωθεί».

Palestinian families eager to return to what’s left of their homes are walking back to Gaza City as Israel begins its withdrawal under the new ceasefire agreement. pic.twitter.com/f7Frx7SvDP — Al Jazeera English (@AJEnglish) October 10, 2025

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε μια ανακατάταξη των στρατευμάτων του στους τομείς της πολιορκημένης και κατεστραμμένης από τον πόλεμο Λωρίδας της Γάζας, όπου οι εχθροπραξίες ξεκίνησαν μετά την άνευ προηγουμένου επίθεση της παλαιστινιακής ισλαμιστικής οργάνωσης Χαμάς την 7η Οκτωβρίου του 2023 εναντίον του Ισραήλ.

Ωστόσο, προειδοποίησε πως πολλές περιοχές παραμένουν «εξαιρετικά επικίνδυνες» για τον άμαχο πληθυσμό.

BREAKING: Tens of thousands of Palestinians return to northern Gaza following the implementation of a ceasefire, while Israeli forces begin their withdraw. A US official tells al-Jazeera that US troops have already begun arriving in Israel. The official tells the Qatari outlet… pic.twitter.com/rUVaoqPRVC — War Correspondent (@warDaniel47) October 10, 2025

Η εκεχειρία και η απελευθέρωση των ομήρων προβλέπονται στο πλαίσιο της συμφωνίας που συνάφθηκε την Πέμπτη, έπειτα από τέσσερις ημέρες έμμεσων διαπραγματεύσεων στην Αίγυπτο μεταξύ της Χαμάς και του Ισραήλ μέσω των διεθνών μεσολαβητών, όπως οι ΗΠΑ.

Η συμφωνία, την οποία ενέκρινε η ισραηλινή κυβέρνηση, βασίζεται σε ένα σχέδιο που ανακοινώθηκε στα τέλη Σεπτεμβρίου από τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, με στόχο τον τερματισμό του πολέμου.

Τραμπ: Η κατάπαυση του πυρός στη Λωρίδα της Γάζας θα κρατήσει

Ο Ντόναλντ Τραμπ εμφανίστηκε πεπεισμένος ότι η κατάπαυση του πυρός η οποία τέθηκε σε ισχύ νωρίτερα χθες Παρασκευή στη Λωρίδα της Γάζας ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χαμάς «θα κρατήσει».

«Νομίζω ότι θα κρατήσει, ναι. Έχουν όλοι τους κουραστεί να πολεμούν», είπε ο αμερικανός πρόεδρος απευθυνόμενος σε δημοσιογράφους στο Οβάλ Γραφείο, επαναλαμβάνοντας πως έχει την πρόθεση να ταξιδέψει το σαββατοκύριακο στο Ισραήλ, όπου έχει προσκληθεί να απευθύνει ομιλία στην Κνέσετ – το κοινοβούλιο –, καθώς και στην Αίγυπτο.

Είπε ακόμη πως σχεδιάζει να συναντηθεί με «πολυάριθμους ηγέτες» στην Αίγυπτο μεθαύριο Δευτέρα, για να συζητήσουν σχετικά με το μέλλον της Λωρίδας της Γάζας, θυλάκου που έχει υποστεί καταστροφή πελώριων διαστάσεων έπειτα από δυο χρόνια πολέμου. Σημείωσε πως η συνάντηση πιθανόν θα γίνει στο Κάιρο.

Ο αμερικανός πρόεδρος προεξόφλησε εξάλλου πως η κατάπαυση του πυρός στη Λωρίδα της Γάζας θα οδηγήσει σε ευρύτερη ειρήνευση στη Μέση Ανατολή.

«Έχουμε αυτή τη στιγμή μερικά μικρά θερμά σημεία, όμως είναι πολύ μικρά… Θα είναι πολύ εύκολο να τα σβήσουμε. Αυτές οι φωτιές θα σβήσουν πολύ γρήγορα», υποσχέθηκε.

Όμηροι θα απελευθερωθούν σε διάστημα 72 ωρών

Ο ισραηλινός στρατός είπε πως η συμφωνία κατάπαυσης του πυρός ενεργοποιήθηκε το μεσημέρι τοπική ώρα. Η ισραηλινή κυβέρνηση επικύρωσε την εκεχειρία με τη Χαμάς νωρίς σήμερα το πρωί, ανοίγοντας τον δρόμο για την εν μέρει απόσυρση των στρατευμάτων και την πλήρη αναστολή των εχθροπραξιών στη Γάζα εντός 24 ωρών.

Η Χαμάς αναμένεται να απελευθερώσει τους 20 ζωντανούς Ισραηλινούς ομήρους εντός 72 ωρών, ενώ μετά το Ισραήλ θα απελευθερώσει 250 Παλαιστινίους που εκτίουν πολυετείς ποινές κάθειρξης στις ισραηλινές φυλακές και άλλους 1.700 που τέθηκαν υπό κράτηση στη Γάζα κατά τη διάρκεια του πολέμου.

Ο ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ για τη Μέση Ανατολή Στιβ Γουίτκοφ είπε πως ο ισραηλινός στρατός ολοκλήρωσε την πρώτη φάση της απόσυρσης στη Γάζα και το διάστημα για την απελευθέρωση των ομήρων ξεκίνησε.

Εφόσον η συμφωνία λειτουργεί, φορτηγά που μεταφέρουν τρόφιμα και ιατρική βοήθεια θα εισέλθουν στη Γάζα για να βοηθήσουν αμάχους, εκατοντάδες χιλιάδες εκ των οποίων διαμένουν σε σκηνές, αφού οι ισραηλινές δυνάμεις κατέστρεψαν τα σπίτια τους και ισοπέδωσαν ολόκληρες πόλεις.

Σε ένα τηλεοπτικό διάγγελμα, ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου είπε πως ισραηλινές δυνάμεις θα παραμείνουν στη Γάζα για να διασφαλίσουν πως ο θύλακας έχει αποστρατιωτικοποιηθεί και η Χαμάς έχει αφοπλιστεί βάσει των επόμενων σταδίων του σχεδίου Τραμπ: «Εάν αυτό επιτευχθεί με τον εύκολο τρόπο θα είναι καλό, εάν όχι ,τότε θα επιτευχθεί με τον δύσκολο τρόπο», δήλωσε.

Ισραηλινές δυνάμεις αποσύρονται από θέσεις στο κέντρο, τα νότια

Στη Χαν Γιούνις, στο νότιο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας, κάποια ισραηλινά στρατεύματα αποσύρθηκαν από το ανατολικό τμήμα κοντά στα σύνορα, ωστόσο ακούστηκαν πυρά από άρματα μάχης, σύμφωνα με κατοίκους που επικοινώνησαν με το Reuters.

Στον καταυλισμό Νουσεϊράτ, στο κέντρο του θύλακα, Ισραηλινοί στρατιώτες απομακρύνθηκαν από τις θέσεις τους και κατευθύνθηκαν ανατολικά προς τα ισραηλινά σύνορα, αν και άλλα στρατεύματα παρέμειναν στην περιοχή, ενώ ακούστηκαν πυροβολισμοί νωρίς σήμερα το πρωί.

This map published by the IDF shows the Yellow Line to which the IDF troops redeployed as of 12:00 noon today in accordance with the Hostage Agreement. pic.twitter.com/D4nzWunE1f — Marc Zell (@GOPIsrael) October 10, 2025

Ισραηλινές δυνάμεις αποσύρθηκαν από τον οδικό άξονα κατά μήκος των ακτών της Μεσογείου προς την πόλη της Γάζας.

«Μόλις ακούσαμε τα νέα της εκεχειρίας και της κατάπαυσης του πυρός, ήμασταν πολύ ευτυχισμένοι και ετοιμαστήκαμε να επιστρέψουμε στην πόλη της Γάζας, στα σπίτια μας. Φυσικά δεν υπάρχουν σπίτια, έχουν καταστραφεί», δήλωσε ο Μαχντί Σακλά, ηλικίας 40 ετών.

«Όμως, είμαστε χαρούμενοι επειδή απλά επιστρέφουμε εκεί που κάποτε ήταν τα σπίτια μας, ακόμα και στα χαλάσματα. Αυτό είναι επίσης μια μεγάλη χαρά. Για δύο χρόνια, υποφέραμε, εκτοπισμένοι από μέρος σε μέρος».

O OHE έλαβε το πράσινο φως για την παράδοση της ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα

Ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών έλαβε το πράσινο φως από το Ισραήλ για να ξεκινήσει την παράδοση ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα από την Κυριακή, σύμφωνα με το Associated Press.

Ένας αξιωματούχος του ΟΗΕ, ο οποίος μίλησε υπό τον όρο της ανωνυμίας για να συζητήσει λεπτομέρειες που δεν έχουν ακόμη δημοσιοποιηθεί, δήλωσε ότι η βοήθεια θα περιλαμβάνει 170.000 μετρικούς τόνους που έχουν ήδη τοποθετηθεί σε γειτονικές χώρες όπως η Ιορδανία και η Αίγυπτος, καθώς οι αξιωματούχοι ανθρωπιστικής βοήθειας περίμεναν την άδεια των ισραηλινών δυνάμεων για να ξαναρχίσουν το έργο τους.

Στο Ισραήλ 200 Αμερικανοί στρατιώτες για την επίβλεψη της κατάπαυσης του πυρός

Παράλληλα, περίπου 200 Αμερικανοί στρατιωτικοί θα μετακινηθούν από τις βάσεις στις οποίες σταθμεύουν στη Μέση Ανατολή, στο Ισραήλ,για να επιβλέπουν και να συντονίζουν την τήρηση της κατάπαυσης του πυρός με τη βοήθεια Αιγύπτου, Κατάρ, Τουρκίας και Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, ο ρόλος των οποίων παραμένει ασαφής.

Τη μαζική είσοδο βοήθειας ζήτησε η Unicef προειδοποιώντας για αύξηση των θανάτων παιδιών

Η Unicef ζήτησε σήμερα να ανοίξουν όλα τα περάσματα προς τη Λωρίδα της Γάζας προκειμένου να εισέλθει επισιτιστική βοήθεια στον παλαιστινιακό θύλακα, προειδοποιώντας ότι υπάρχει κίνδυνος δραματικής αύξησης των θανάτων παιδιών καθώς το ανοσοποιητικό τους σύστημα έχει εξασθενίσει πολύ.

«Η κατάσταση είναι κρίσιμη. Κινδυνεύουμε να δούμε ραγδαία άνοδο στους θανάτους παιδιών, όχι μόνο νεογνών αλλά και βρεφών, με δεδομένο ότι το ανοσοποιητικό τους σύστημα έχει εξασθενίσει περισσότερο από ποτέ», τόνισε ο Ρικάρντο Πίρες εκπρόσωπος της υπηρεσίας του ΟΗΕ για τα παιδιά.

Τα ισραηλινά στρατεύματα έχουν αρχίσει να αποσύρονται από περιοχές της Γάζας, βάσει της συμφωνίας εκεχειρίας στην οποία κατέληξαν η Χαμάς και το Ισραήλ.

Ο ΟΗΕ σχεδιάζει να αυξήσει σημαντικά τις παραδόσεις ανθρωπιστικής βοήθειας στον παλαιστινιακό θύλακα τις πρώτες 60 ημέρες της εκεχειρίας, καθώς οι κάτοικοι κάποιων περιοχών είναι αντιμέτωποι με λιμό, επεσήμανε υψηλόβαθμος αξιωματούχος του οργανισμού χθες Πέμπτη.

Η διανομή τροφίμων αποτελεί βασική προτεραιότητα, τόνισε η Unicef, με 50.000 παιδιά να κινδυνεύουν από οξύ υποσιτισμό και να έχουν ανάγκη άμεσης θεραπείας.

Ο Πίρες επεσήμανε ότι το ανοσοποιητικό σύστημα των παιδιών έχει εξασθενίσει διότι «εδώ και καιρό δεν τρώνε σωστά και πρόσφατα καθόλου».

«Τα παιδιά χρειάζονται να λαμβάνουν τις σωστές βιταμίνες και θρεπτικά συστατικά για να αναπτύσσονται και να είναι σε θέση να αντιμετωπίσουν τις αλλαγές στη θερμοκρασία, τους ιούς ή τις επιδημίες», υπογράμμισε ο ίδιος.

Παράλληλα ο Πίρες σημείωσε ότι η Unicef κατάφερε να απομακρύνει δύο από τα 18 νεογνά που νοσηλεύονταν σε νοσοκομείο στο βόρειο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας, τα οποία επανενώθηκαν με τους γονείς τους που βρίσκονταν πιο νότια.

Η προσπάθειες της οργάνωσης να τα απομακρύνει χθες Πέμπτη ανεστάλησαν λόγω των επιχειρήσεων του ισραηλινού στρατού.

«Είχαμε 18 νεογνά σε θερμοκοιτίδες στην αρχή της εβδομάδας. Δύο μετακινήθηκαν χθες», εξήγησε ο Πίρες. «Ελπίζω αυτό να είναι μόνο η αρχή αυτού που θα ακολουθήσει αφού τεθεί πλήρως σε ισχύ η εκεχειρία», τόνισε.

Οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα ζητούν άμεση και μαζική ροή βοήθειας

Οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα (Médecins sans frontières, MSF) κάλεσε χθες Παρασκευή τις αρχές του Ισραήλ να επιτρέψουν να αρχίσει «επαρκής και ανεμπόδιστη ροή ανθρωπιστικής βοήθειας» στην Λωρίδα της Γάζας, που παραμένει υπό πολιορκία και αποκλεισμό, αφού τέθηκε νωρίτερα χθες σε ισχύ συμφωνία κατάπαυσης του πυρός, έπειτα από δυο χρόνια πολέμου.

Ακόμη, η οργάνωση τόνισε σε ανακοίνωση που δημοσιοποίησε πως πρέπει να δοθεί άμεσα άδεια να γίνουν ιατρικές διακομιδές ασθενών που χρειάζονται επειγόντως χειρουργικές επεμβάσεις κι εξειδικευμένη ιατρική βοήθεια.

«Η κατάπαυση του πυρός πρέπει να συνοδευτεί από άμεση, μαζική και συνεχή αύξηση της βοήθειας που εισέρχεται και διανέμεται σε όλη τη Λωρίδα της Γάζας, συμπεριλαμβανομένου του βόρειου τμήματός της», ανέφερε η οργάνωση.

Οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα υπογράμμισαν πως τα δεινά του πληθυσμού του θυλάκου δεν έχουν τελειώσει. «Οι Παλαιστίνιοι στη Γάζα που επέζησαν τον πόλεμο» βρίσκονται «ανάμεσα στα συντρίμμια αυτών που ήταν άλλοτε τα σπίτια τους κι έχουν τεράστιες ιατρικές, ψυχολογικές και υλικές ανάγκες», εξήγησαν.

Είναι επείγουσα ανάγκη να εισέλθουν βασικά αγαθά στη Λωρίδα της Γάζας — ιατρικό υλικό, φάρμακα, τρόφιμα, νερό, καύσιμα και μέσα για στέγαση, συνέχισαν. Η μεγάλη πλειονότητα του πληθυσμού έχει μπροστά της άλλον έναν χειμώνα χωρίς στέγη, προειδοποίησε.

Την πρόσβαση στη Λωρίδα της Γάζας ελέγχουν οι αρχές του Ισραήλ, οι οποίες πρέπει να δίνουν άδεια εισόδου και να εγγυώνται την ασφάλεια των οχηματοπομπών με ανθρωπιστική βοήθεια.

Η συμφωνία κατάπαυσης του πυρός του Ισραήλ και της Χαμάς προβλέπει να αυξηθεί η βοήθεια που διανέμεται. Ωστόσο τα επόμενα βήματα για ειρήνη με διάρκεια δεν έχουν οριστικοποιηθεί ακόμη.

Η Ένωση Ανταποκριτών Ξένου Τύπου ζητεί άμεση και ανεξάρτητη πρόσβαση στη Γάζα

Δεν υπάρχει πλέον καμιά “δικαιολογία” ώστε να εμποδίζουν την πρόσβαση στον παλαιστινιακό θύλακα, δηλώνει η Ένωση Ανταποκριτών Ξένου Τύπου.

Η Ένωση Ανταποκριτών Ξένου Τύπου στην Ιερουσαλήμ (FPA) κάλεσε σήμερα τις ισραηλινές αρχές να επιτρέψουν την ανεξάρτητη πρόσβαση στη Γάζα, μετά την έναρξη της εκεχειρίας, δηλώνοντας ότι δεν υπάρχει πλέον καμιά “δικαιολογία” ώστε να εμποδίζουν την πρόσβαση στον παλαιστινιακό θύλακα.

Από την αρχή του πολέμου στη Γάζα τον Οκτώβριο του 2023, οι ισραηλινές αρχές εμπόδισαν τους δημοσιογράφους ξένων μέσων ενημέρωσης να εισέλθουν στο κατεστραμμένο έδαφος, επιτρέποντας μόνο κατά περίπτωση την είσοδο μετρημένων στα δάκτυλα ρεπόρτερ για να συνοδεύσουν τα στρατεύματά τους μέσα στο υπό ισραηλινό αποκλεισμό παλαιστινιακό έδαφος.

Ωστόσο, δεν υπάρχει λόγος να περιμένουμε, δηλώνει η Ένωση σε ανακοίνωση, στην οποία “χαιρετίζει τη συμφωνία που επιτεύχθηκε μεταξύ των εμπόλεμων πλευρών για εκεχειρία στη Γάζα”, η οποία τέθηκε σήμερα σε ισχύ.

Ισραήλ και Χαμάς συμφώνησαν στην πρώτη φάση του σχεδίου των 20 σημείων που πρότεινε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα.

Στο πλαίσιο αυτό, η εκεχειρία τέθηκε σε ισχύ στις 9 το πρωί (ώρα Γκρίνουιτς, 12.00 τοπική ώρα) και ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι αποσύρθηκε σήμερα στις γραμμές που συμφωνήθηκαν στο εσωτερικό της Λωρίδας της Γάζας, βάσει του σχεδίου Τραμπ.

“Με την παύση των μαχών, εμείς ανανεώνουμε την επείγουσα έκκλησή μας στο Ισραήλ να ανοίξει αμέσως τα σύνορα και να επιτρέψει στα διεθνή μέσα ενημέρωσης να έχουν ελεύθερη και ανεξάρτητη πρόσβαση στη Λωρίδα της Γάζας”, γράφει η Ένωση Ανταποκριτών Ξένου Τύπου.

Ένας δημοσιογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου είναι μέλος του διοικητικού συμβουλίου της FPA.

Κατά τη διάρκεια των δυο τελευταίων ετών, η FPA ζήτησε επανειλημμένα να έχει πρόσβαση στη Γάζα. “Τα αιτήματα αυτά αγνοήθηκαν πάμπολλες φορές, ενώ οι Παλαιστίνιοι συνάδελφοί μας έθεσαν σε κίνδυνο τη ζωή τους για να δίνουν συνεχώς γενναία ρεπορτάζ από τη Γάζα”, συνεχίζει η FPA.

Στις 23 Οκτωβρίου, η ανώτατη δικαστική αρχή της χώρας αναμένεται να εξετάσει την αίτηση της FPA για την πρόσβαση στη Γάζα, “αλλά δεν υπάρχει κανένας λόγος να περιμένουμε τόσο πολύ”, εκτιμά η Ένωση. “Αρκετά με τις δικαιολογίες και τις τακτικές καθυστέρησης. Οι περιορισμοί στην ελευθερία του Τύπου πρέπει να σταματήσουν”, προσθέτει.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ, Reuters, AFP, Associated Press, Times of Israel, Al Jazeera